Sie machen 96 sicher: Gibt's gegen Augsburg ein Comeback des Duos Sané/Felipe?

Wenn Felipe ausrutscht – wie am Dienstag im Training – halten Kollegen und Trainer kurz inne. Viel zu oft hat sich der Brasilianer schon verletzt. Auch in der aktuellen Saison kommt er nur auf fünf Einsätze. „Er hat vor seiner Verletzung in einer Phase gespielt, in der wir oft zu null gespielt haben“, erklärte André Breitenreiter, warum er Felipe gegen Frankfurt ins Team holte: „Er hat gut trainiert und war jetzt einfach dran.“