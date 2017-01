Sieben Turniere gleichzeitig: So steht es beim Masters-Super-Samstag

Die Qualifikation für das große Finalturnier am 29. Januar in der Swiss Life Hall ist in vollem Gange. Mehr zum Modus und eine Übersicht über alle Turniere findet Ihr unter diesem Link.

Bei zwei Turnieren fallen am heutigen Samstag die Entscheidungen. An fünf weiteren Orten werden Vorrunden ausgespielt. Ab circa 17 Uhr findet Ihr in den Spielplänen aktuelle Ergebnisse. Und jetzt schon die Information, wo sich ein Besuch lohnt!