Sieben Wochen zum Liga-Auftakt – RB-Plan für die neue Belastung

Leipzig. Leistungstests am Montag, Dienstag und Mittwoch, am Donnerstag stehen die Fußball-Profis von RB Leipzig zum Training erstmals wieder auf dem Platz. Sechs Testspiele will der Bundesliga-Sensationszweite der vergangenen Saison bestreiten. Ins Trainingslager geht es wie vor einem Jahr nach Seefeld in Österreich. Sieben Wochen hat Trainer Ralph Hasenhüttl insgesamt Zeit, seine Mannschaft bis zum ersten Meisterschaftsspiel beim FC Schalke 04 einzustimmen. Fünf Neuzugänge haben die Leipziger bisher verpflichtet, zuletzt wurde Konrad Laimer geholt. Nachdem die Erlaubnis für die Champions-League-Teilnahme von der UEFA wegen der aus Dachverbandssicht gelungenen Entflechtung von Red Bull Salzburg gegeben worden war, gab RB den Wechsel des 20 Jahre alten Österreichers bekannt. Er ist der 16. Spieler, der den Weg vom einstigen Top-Club des Getränkeherstellers zum neuen Renommier-Team fand.

Dazu holte RB Bruma von Galatasaray Istanbul, Ibrahima Konaté vom FC Sochaux-Montbéliard und die beiden Torhüter Yvon Mvogo von den Young Boys Bern und Philipp Köhn vom VfB Stuttgart. Nicht mehr zum Kader gehören unter anderem der neue U21-Europameister Davie Selke, der zu Hertha BSC gewechselt ist, und Rani Khedira, der nun für den FC Augsburg spielt. Beide waren keine Stammspieler unter Hasenhüttl. Von denen will sich der Club auch auf keinen Fall trennen, allen voran weder von Emil Forsberg noch von Naby Keita, um die es aber immer wieder Spekulationen gab und vermutlich auch weiter geben wird. Zusammen mit Timo Werner, der nach seinem Einsatz beim Confed Cup in Russland mit der Nationalmannschaft etwas später zu RB stoßen wird, bildeten sie ein kongeniales und vor allem ungemein vorlagen- und torgefährliches Trio mit insgesamt 37 Toren und 38 Vorlagen in der vergangenen Meisterschaft.

Auch und insbesondere sie werden allerdings mehr gefordert sein als in der ersten Bundesliga-Spielzeit von RB Leipzig. Als Aufsteiger absolvierte der Club 35 Pflichtspiele – das Aus im DFB-Pokal hatte die Leipziger gleich in der ersten Runde bei Zweitligist Dynamo Dresden ereilt. Das dürfte diesmal anders sein: Auftaktgegner im Cup-Wettbewerb ist Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen am 11., 12., 13. oder 14. August. Rund einen Monat warten Mannschaften mit anderen Namen: Real Madrid, der FC Barcelona oder Juventus Turin könnten es sein. Als Neuling in der europäischen Meisterklasse bekommen die Leipziger auf jeden Fall einen Hochkaräter zugelost. Hasenhüttls Devise vor der Auslosung am 24. August in Monaco: Je schwerer, desto lieber. „Weil das erste Jahr sowieso dazu dient, dass wir da ein bisschen reinschnuppern und uns die ersten Sporen verdienen“, hatte er in einem Interview Sky Sport News HD gesagt.

Der Kader vergrößert, das Training unter der Woche angepasst, erst recht wenn dienstags oder mittwochs auch noch Champions-League-Spieltage sind. So will Leipzig auch die neuen Aufgaben bewältigen. „Die Herausforderung wird sein, in der Bundesliga auch wieder eine sorgenfreie Saison spielen zu können“, sagt Sportdirektor Ralf Rangnick. Umso wichtiger ist die nun anstehende intensive Vorbereitungszeit. Denn an ihrer Spielweise – offensiv, rasant, intensiv, kräftezehrend, spektakulär – wollen die Leipziger auch international festhalten.

