Siebenjähriger trainiert mit RB-Leipzig-Kapitän Willi Orban

Sinn und Zweck der Kooperation „Vorbilder im Verein“ zwischen Porsche und RB Leipzig ist, den Nachwuchs aktiv zu fördern. „Ich finde es sehr wichtig, dass man Jugendspielern wie Jannis bereits in diesem frühen Alter die Freude am Sport aufzeigt und sie mit Einblicken in die Welt des Profifußballs motiviert“, sagte der 25-jährige Orban, für den eine solche Motivation selbst enorm wichtig war. „Natürlich soll es für die Kinder aber vor allem um den Spaß am Kicken gehen, denn das ist das Entscheidende, um dann auch erfolgreich zu sein.“