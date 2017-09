Sieg gegen Frankreich: Basketballer sensationell im Viertelfinale der EM

Angeführt von den NBA-Profis Dennis Schröder und Daniel Theis haben die deutschen Basketballer nach einer Aufholjagd erstmals seit zehn Jahren wieder das EM-Viertelfinale erreicht. In einem Krimi bezwang das Team von Coach Chris Fleming am Samstag in Istanbul überraschend das favorisierte Frankreich mit 84:81 (34:40).