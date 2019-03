Sieg gegen Gummersbach: SC DHfK Leipzig liefert starke Vorstellung

Leipzig. Das war ein Heimauftakt nach Maß! Der SC DHfK Leipzig hat sich am Sonntagnachmittag deutlich mit 28:18 (13:8) gegen den VfL Gummersbach durchgesetzt. Damit verschafften sich die Grün-Weißen nach zwei Niederlagen in Folge wieder etwas Luft und konnten Selbstvertrauen tanken. Im ersten Heimspiel der Rückrunde und des Jahres zeigten die Gastgeber viel Biss. Vor 4630 Zuschauern in der ausverkauften Arena Leipzig konnte der VfL lediglich ein Mal in Führung gehen, in der zweiten Minute beim 0:1 durch Pouya Norouzinezhad.

Dass sie im ersten Heimspiel nach rund drei Monaten unter Zugzwang stehen, merkte man den Hausherren vom Anpfiff weg an. Bei Kapitän Alen Milosevic entlud sich die Spannung direkt nach fünf Minuten in einer harten Attacke auf Norouzinezhad. Der blieb liegen, musste längere Zeit behandelt werden. „Milo“ war mit den verhängten zwei Minuten gut bedient.

SC DHfK Leipzig von Beginn an stark in der Offensive

In der Offensive legten die DHfK-Jungs indes recht ordentlich los, freundlich unterstützt von ihren Gästen, die zunächst eher unentschlossen in Aktion traten und wirkungsvolle Defensivaktionen vermissen ließen. Auch Keeper Carsten Lichtlein fand nicht in die Partie. Die Grün-Weißen hatten so wenig Mühe, zogen auf 3:1, dann auch 6:2, schließlich auf 11:4 davon. Philipp Weber war mit fünf Treffern wurf-fleißigster Leipziger in Hälfte eins. Das freute auch Stefan Ilsanker. Der Profi von RB Leipzig, mit frischem Haarschnitt und passend mit Weber-Trikot gekleidet, hatte in der ersten Reihe neben dem DHfK-Lazarett um Raúl Santos und Jens Vortmann Platz genommen und feuerte die Messestädter an.

VfL Gummersback zehn Minuten ohne Tor

Was „Ilse“ unter anderem sah: Rund zehn torlose Minuten der Gummersbacher, denen die von Bastian Roscheck umsichtig organisierte Leipziger Abwehr im Verbund mit dem gut aufgelegten Milos Putera wirkungsvoll den Zahn zog. Erst gegen Ende der ersten Hälfe kamen die Gäste doch noch zum Zug. Das lag auch an Matthias Puhle. Der Keeper hatte nach 19 Minuten den Platz von Lichtlein eingenommen und führte sich bestens ein, entschärfte beispielsweise einen Tempogegenstoß von Lukas Binder. Zur Pause stand schließlich ein 13:8 zu Buche - das klang erst einmal nicht schlecht. Wermutstropfen: Ausgerechnet Abwehrchef Roscheck ging mit der Hypothek von zwei Zeitstrafen in die zweiten 30 Minuten.

Putera entschärft vier Würfe in Folge

Coach André Haber stellte in Halbzeit zwei entsprechend um. Maciej Gebala kam nun neben Milosevic zum Zug. Es entwickelte sich zunächst ein engerer Schlagabtausch als zuvor. Sollte hier doch noch einmal etwas gehen für den VfL, der seine Comeback-Qualitäten in der Vergangenheit schon mehrfach unter Beweis gestellt hatte? Nein. Denn rechtzeitig bevor der grün-weiße Vorsprung unter die Vier-Tore-Marke sinken konnte, drehte der SC DHfK auf. Hauptakteure: Putera, der vier Würfe in Folge entschärfte, und Patrick Wiesmach, der drei Mal in kurzer Folge traf - machte ein 22:15 in der 48. Minute.

Ein weiteres Aufbäumen der Gäste blieb aus. Auch Puhle konnte nun nichts mehr ausrichten. Angefeuert von ihren wie immer lautstarken Fans spielten der SC DHfK die Partie souverän zu Ende, bauten ihren Vorsprung weiter aus. Nun war auch das sprichwörtliche Glück mit den tüchtigen Grün-Weißen. Beleg? Moritz Preuss zog rund fünf Minuten vor Schluss ab. Der Ball knallte an den Pfosten und blieb dann auf der Torlinie liegen. Die Aktion ging im ohrenbetäubenden Leipziger Jubel unter. Jetzt lief einfach alles. Was für ein Nachmittag!

Leipzig: Villadsen; Putera; Semper; Wiesmach; Rojewski; Jurdzs; Krzikalla; Binder; Janke; Pieczkowski; Roscheck; Weber; Gebala; Milosevic; Esche; Löser. Gummersbach: Lichtlein; Puhle; Schröter; Dayan; Martinovic; Baumgärtner; Sommer; Köpp; Zhukov; Stüber; Becker; Preuss; Norouzinezhad; Busch.

