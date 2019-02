Sieg gegen Lazio Rom: FC Sevilla zieht ins Achtelfinale der Europa League ein

Rekordsieger FC Sevilla hat als erstes Team das Achtelfinale der Europa League erreicht. Der dreimalige Titelträger, der zuvor auch zweimal den UEFA-Cup holte, gewann am Mittwoch 2:0 (1:0) gegen Lazio Rom. Bereits das Hinspiel in Rom hatte Sevilla mit 1:0 für sich entschieden. Wissam Ben Yedder in der 20. Minute und Pablo Sarabia in der 78. Minute erzielten die Treffer für die heimstarken Andalusier mit dem einstigen Bundesliga-Verteidiger Simon Kjaer.