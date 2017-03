Sieg im Elfmeter-Krimi: Lok Leipzig zieht ins Sachsenpokal-Finale ein

Die favorisierten Probstheidaer taten sich schon von Beginn an mit selbstbewusst aufspielenden Gastgebern sehr schwer. Die erste Chance hatte auch ein Bischofswerdaer: Frank Zille kam über die rechte Seite in Schussposition, sein Abschluss war für Lok-Keeper Benjamin Kirsten aber kein Problem. Die Leipziger antworteten sechs Minuten später per Fernschuss von Daniel Becker aus gut 30 Metern – neben das Tor.

Leipzig. Lokomotive Leipzig steht im Landespokal-Finale. Am Sonntagnachmittag besiegte der Probstheidaer Regionalligist den Oberligisten Bischofswerdaer FV nach Elfmeterschießen mit 5:3. Held des Tages war dabei Torwart Benjamin Kirsten, der einen Schiebock-Strafstoß parieren konnte, während alle Lok-Schützen trafen. Die 120 Minuten zuvor waren tor- und weitgehend ereignislos geblieben.

Schiebock blieb weiter gefährlich, versuchte schnell zu kombinieren und brachte so die Leipziger Hintermannschaft mehrfach in Bedrängnis. Markus Krug wusste sich mit Foulspiel zu helfen und sah dafür Gelb (23. Minute). Als Krug kurz danach wieder rüde zu Werke ging, lag eine Ampelkarte in der Luft. Schiedsrichter Tim Ziegler beließ es zwar bei mahnenden Worten, dafür schickte Lok-Coach Heiko Scholz seinen Defensivmann zum Duschen. Für Krug kam Steven Heßler (31. Minute). Die beste Chance der ersten Hälfte hatte Lok-Torjäger Djamal Ziane kurz vor der Pause: Der 24-Jährige kam jedoch nicht entscheidet hinter einen Flankenball von Maik Georgi und der mitgelaufene Daniel Becker stocherte das Leder knapp neben das Tor.

Weiterhin kaum Torszenen

In der zweiten Hälfte veränderte sich das Bild auf dem Platz kaum: Der Regionalligist aus Leipzig fand kaum Lücken in der gut gestaffelten Bischofswerdaer Defensive. Chancen: Mangelware. Weil auch der Gastgeber dem hohen Anfangstempo langsam Tribut zollten, plätscherte die Partie vor sich hin. In der 69. Minute fand ein Pass von Paul Schinke den frei gelaufenen Daniel Becker, doch dessen Schuss ging wieder vorbei. Praktisch im Gegenzug hatte der

Bischofswerdaer Robert Huth eine Schusschance, wurde aber abgeblockt.