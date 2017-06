SV Meppen steigt in die 3. Liga auf - Polizei schickt Wasserwerfer vor Mannheim-Block

Der SV Meppen feiert seine Comeback im Profi-Fußball. Der niedersächsische Klub setzt sich in der Relegation gegen Waldhof Mannheim durch. Auch die SpVgg Unterhaching ist wieder zurück in der 3. Liga. In Meppen muss die Polizei einschreiten.

Der SV Meppen ist in die 3. Fußball-Liga aufgestiegen. Der Meister der Fußball-Regionalliga Nord gewann am Mittwoch das Relegations-Rückspiel gegen den SV Waldhof Mannheim mit 4:3 nach Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden, ebenso wie drei Tage zuvor im Hinspiel. Der Mannheimer Sebastian Gärtner hatte den letzten Elfmeter an den Pfosten geschossen und damit für die Entscheidung gesorgt.

In der auf mäßigem Niveau stehenden Begegnung vor 13.815 Zuschauern in der Meppener Hänsch-Arena hatten die Mannheimer die besseren Torchancen in der ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber zu, ohne sich jedoch zwingende Möglichkeiten zu erarbeiten. Die hatten beide Teams in der Nachspielzeit, konnten diese jedoch nicht nutzen.

Meppen war als Außenseiter in die Relegation gegangen. Der frühere Zweitligist musste 2011 in die Insolvenz und startete danach einen Neubeginn in der fünften Liga. Die Mannheimer als Zweiter der Regionalliga Südwest können auf eine erfolgreichere Vergangenheit verweisen. Zwischen 1983 und 1990 spielten sie in der Bundesliga sowie dreimal in der 2. Liga.

Auch Unterhaching steigt in die 3. Liga auf: Dem ehemaligen Bundesligisten reichte am Mittwochabend im Relegations-Rückspiel bei der SV Elversberg ein 2:2 (1:0), nachdem er die erste Partie vor heimischer Kulisse mit 3:0 für sich entschieden hatte. Dominik Stahl in der 45. Minute und Thomas Steinherr (76.) schossen die Gäste-Tore. Elversberg glich durch späte Treffer von Nico Dobros (78.) und Julius Perstaller (90.) zumindest noch aus.

Polizei schreitet ein

Die Polizei Emsland musste während des Spiels in Meppen einschreiten. Kurz vor dem Elfmeterschießen stellten sich Polizisten vor dem Fanblock der Mannheimer auf, um "damit wir hier kein Braunschweig oder München erleben", so die Polizei auf Twitter.

Nach dem Spiel sei die Lage im Fanblock hitziger geworden. Die Polizei reagierte mit einem Wasserwerfer, der auf den Meppener Platz fuhr - zwischen all den Fans, die auf den Rasen zum Jubeln gestürmt waren.

Freud und Leid liegen nah zusammen. Während die Meppener feiern, ist die Stimmung im Mannheimblock äußerst aggressiv.#SVMSVW

