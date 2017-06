Sieg über Mexiko: Deutschland im Finale des Confed Cups

Marc-André ter Stegen: Immer wach, als Mexiko nach dem 2:0 aufdrehte. Gutes Stellungsspiel mit Auge und Sicherheit. Redete viel mit den Vordermännern und zeigte damit, wer die klare Nummer zwei hinter dem abwesenden Manuel Neuer ist: er. Gute Parade in der 32. Spielminute. Kassierte kurz vor Schluss noch ein Gegentor. Note: 3 © imago

Joshua Kimmich: Das dürfte Bayern-Coach Carlo Ancelotti gefallen haben: Bei den Münchnern soll Kimmich in Zukunft rechts verteidigen – musste er gegen Mexiko auch. Offensiv ging nicht so viel beim ihm, weil Mexiko nach dem Rückstand drückte. Ab und an huschte mal ein Mittelamerikaner an ihm vorbei, ansonsten eine solide Leistung. Note: 3 © imago

Antonio Rüdiger: Fuchtelte wie wild mit den Armen herum, pfiff auch mal die Kollegen zusammen, als der Faden in Hälfte eins verloren ging. War überall, wo es brannte, klärte zur Not auch mal unorthodox. Sah manchmal wild aus – aber half. Am Donnerstag klar der Abwehrboss. Note: 2 © getty

Matthias Ginter: Eines der bislang besten Länderspiele des Dortmunders. Kontrollierte gemeinsam mit Rüdiger die Abwehr und langte zu, wenn es sein muss. Dieser Auftritt dürfte sein Selbstbewusstsein gestärkt haben. Note: 2 © imago

Jonas Hector: Miguel Layun kam auf der linken Seite Hectors nicht am Kölner vorbei, der aber auch in der Mitte half, wenn zum Beispiel Raul Jiminez mal Platz hatte. Routinierter Auftritt des Verteidigers, der aber ab und zu Probleme bekam, wenn „Chicharito“ vor ihm auftauchte. Bereitete das 3:0 durch Werner vor. Note: 2 © imago

Benjamin Henrichs: Ganz kurz war er nervös, spielte einen Fehlpass und verlor einmal den Ball – um dann aufzudrehen. Mutig auf der rechten Seite unterwegs und mit einer feinen Hereingabe auf Goretzka, der daraufhin das 1:0 erzielte. Stand auch mal falsch und musste sich von den Kollegen helfen lassen. Geschenkt. Er ist 20 Jahre alt. Stark für ein Halbfinal-Spiel! Note: 3 © getty

Sebastian Rudy: Blockte Mexiko im Zentrum ab, warf sich überall hinein und verteilte dazu bei Gelegenheit die Bälle. Er ist in der Regel für die Drecksarbeit zuständig – und die erledigt er komplett gelassen. So auch am Donnerstag. Note: 2 © imago

Leon Goretzka: Der Wahnsinn! Zwei Tore innerhalb von zwei Minuten gleich zu Beginn – und der Schalker hatte schon kurz nach dem Anpfiff (8. Spielminute) für den nervlichen Totalschaden der Abwehr Mexikos gesorgt. Für ihn kam Emre Can (67.). Note: 1 © getty

Julian Draxler: So stellt man sich einen Boss vor: Der Kapitän warf sich im Mittelfeld auch mal rein, eroberte Bälle und dribbelte sich das eine oder andere Mal bis in den Sechszehner der Mexikaner durch. Hätte ab und an selbst schießen können – auf der anderen Seite war er ganz schön ballverliebt und wirkte dabei teils unnötig hektisch. Ging kurz vor dem Ende für Amin Younes. Note: 3 © imago

Timo Werner: Sein Tempo war mit dafür verantwortlich, dass das DFB-Team so überragend ins Spiel gestartet war. Dazu der schöne Pass auf Goretzka vor dem Tor zum 2:0. Ein Stürmer, der überall hilft, nicht nur auf die Bälle lauert und auch noch trifft – wie gegen Mexiko zum 3:0. Note: 2 © getty

Lars Stindl: Rannte, rannte und rannte. Der Gladbacher machte das, wofür eigentlich die Mexikaner bekannt sind – griff die Gegenspieler schon an deren Strafraum an und stiftete so reichlich Verwirrung in der Mannschaft der Mexikaner. Fiel ab, als Mexiko den Druck erhöhte. Für ihn kam Julian Brandt (79.). Note: 3 © imago

Emre Can: Kurzeinsatz für den Liverpool-Star, der robust zu Werke ging und die Sache so mit locker über die Zeit brachte. Bereitete das 4:1 durch Amin Younes vor. Note: 2 © imago

Amin Younes: Kam für Boss Draxler in der 81. Minute. Erzielte das 4:1. Keine Note. © imago