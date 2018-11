Beim Sieg über VfL Wolfsburg: Da war 96-Stürmer Wood mal richtig good

Linton Maina: "Ich hab einfach abgezogen, der Ball kam von Ihlas wunderbar herein. Ich freue mich. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, von der ersten Sekunde an waren wir griffig und haben unser Bestes gegeben. Auf dem Zettel stand nur, dass ich jetzt im Sturm spiele. Meine Familie ist im Stadion, wir haben jetzt bis Dienstag frei – mal gucken, wie wir den Treffer feiern." © Swen Pförtner/dpa

Endlich ein starker Auftritt des US-Nationalspielers, der in den vergangenen Wochen immer wieder in der Kritik stand, weil er sein Leistungsvermögen nicht auf den Platz brachte und nur wenige gute Szenen hatte. Gegen den VfL war Wood von Anfang an präsent, erkämpfte sich viele Bälle und war immer anspielbereit. „Ich freue mich sehr für ihn, dass er allen Kritikern gezeigt hat, dass er ein guter Spieler ist. Er hat seine Aufstellung zu hundert Prozent gerechtfertigt“, sagte Breitenreiter.

Wichtig ist die Konstanz

So good muss Wood jetzt jede Woche sein, das muss das Ziel für den 96-Stürmer sein. Sagt auch der Trainer. „Das muss er natürlich stabil und konstant über viele Spiele zeigen“, meinte Breitenreiter. Bei der Nationalmannschaft kann Wood sich jetzt weiteres Selbstvertrauen holen – auch wenn die Gegner nicht ganz leicht sind. Die US-Boys treten in Freundschaftsspielen gegen England und Italien an. Gut: Beide Spiele finden in Europa statt, Wood bleibt also der ganz große Reisestress erspart.