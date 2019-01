Siegesserie der Dresdner Eislöwen endet in Oberbayern

Bad Tölz/Dresden. Die Dresdner Eislöwen bleiben wohl in dieser Saison weiterhin eine Wundertüte. Nach vier Siegen in Folge haben sich die Elbestädter den nächsten Ausrutscher geleistet und bei den Tölzer Löwen mit 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) verloren. Damit vergaben sie die Chance, ihre Position im Kampf um die beste Ausgangsposition für die Play-offs weiter zu verbessern.

Schon im ersten Drittel hatten die Gäste vor 1415 Zuschauern etwas Mühe, konnten dennoch mit 1:0 in Führung gehen. In der 8. Minute nutzte Chris Billich einen Fehler des Gegners und netzte ein. Allerdings gelang den Hausherren nur fünf Minuten später der Ausgleich. Nachdem Torhüter Marco Eisenhut bei einem Schuss von Luca Tosto den Puck prallen ließ, besorgte Libor Dibelka mit dem Nachschuss das 1:1 (13.).

Mit etwas Glück kamen die Eislöwen in der 28. Minute zur 2:1-Führung. Zwar hatte wohl ein Tölzer Spieler zuletzt die Kelle dran, doch das Tor wurde Dennis Palka zugesprochen. Als dann Tom Horschel nach einem Check gegen Kopf und Nacken eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhielt, bot sich den Dresdnern die Chance, im fünfminütigen Überzahlspiel den Vorsprung auszubauen. Aber bei einem völlig zerfahrenen Powerplay kamen die Gastgeber an die Scheibe und Goldhelm Stephen MacAulay markierte den 2:2-Ausgleich in Unterzahl (40.). „Mit diesem blöden Tor hat Bad Tölz das Momentum auf seine Seite gezogen“, ärgerte sich später Dennis Palka, der dann auch noch einen Schläger ins Gesicht bekam. Seine Lippe musste sogar mit vier Stichen genäht werden.

Und das katastrophale Überzahlspiel der Blau-Weißen setzte sich im Schlussdrittel fort. Immer wieder spitzelten die Gastgeber den Dresdnern die Scheibe ab, tauchten blitzschnell vor Eisenhut auf, der mehrfach retten musste. Als jedoch dann Martin Davidek in die „Kühlbox“ wanderte, kassierten die Eislöwen den nächsten Gegentreffer. Nach einem Schuss von Florian Strobel konnte Eisenhut die Scheibe nicht festhalten und unglücklicherweise fälschte wohl Sebastian Zauner den Puck noch ab. Damit gingen die Hausherren erstmals mit 3:2 (48.) in Führung. Und vier Minuten später klingelte es erneut im Dresdner Kasten – Andreas Pauli baute nach einem Schuss von Valentin Gschmeißer den Vorsprung auf 4:2 (52.) aus. Die Schiedsrichter bemühten noch einmal den Videobeweis, doch der brachte nichts anderes zutage. In der Schlussphase versuchten die Gäste noch einmal, das Blatt zu wenden, doch der Anschlusstreffer zum 3:4 durch Stefan Della Rovere (60.) kam zu spät. Die aufopferungsvoll kämpfenden Tölzer Löwen verteidigten ihren knappen Vorsprung in den letzten Sekunden.