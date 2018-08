Siegesserie geht weiter! Deutschland-Achter holt Gold bei Ruder-EM

Der Deutschland-Achter hat Gold bei der Europameisterschaft in Glasgow gewonnen. Die Crew um Schlagmann Hannes Ocik aus Schwerin setzte sich am Sonntag im Finale der kontinentalen Titelkämpfe deutlich vor den Niederlanden und Rumänien durch. Das seit 2016 bei allen Finalrennen ungeschlagene Team von Trainer Uwe Bender geht damit als Favorit in die Weltmeisterschaft vom 9. bis 16. September im bulgarischen Plowdiw.