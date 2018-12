Ronaldo, Zverev und Co.: So verbringen die Sportstars Silvester

Silvester - Die einen verbringen eher einen ruhigen Abend mit ihrer Familie oder Freunden in der Heimat, andere widerum genießen den Jahreswechsel lieber in der Sonne unter Palmen oder im Skigebiet im Urlaub. Auch die internationalen Sportstars verleben den letzten Tag des Jahres ganz unterschiedlich. Für die Skispringer dürfte die Silvesterparty eher verhalten ausfallen , vor dem Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen verordnen die Trainer ihren Schützlingen Ruhe.

Auch für die Stars vom FC Arsenal und den Tottenham Hotspurs wird die Silvesterabend eher ruhig verlaufen. Die ehemaligen Bundesliga-Profis Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) und Heung-Min Son (Spurs) kämpfen am ersten Tag des neuen Jahres um Punkte in der Premier League. Arsenal trifft den FC Fulham, Tottenham muss auswärts bei Cardiff City antreten. Andere Sportler wie Fußball-Star Cristiano Ronaldo oder Tennis-Profi Alex Zverev haben dagegen mehr Freizeit und verleben den Jahreswechsel in Australien oder in der Sonne in Dubai.