Neu-Sportchef Simon Rolfes exklusiv: Das ist mein Plan für Bayer 04 Leverkusen

Simon Rolfes: Nein. Wenn die Ernennung in dieser Form auch überraschend kam, habe ich mich in den vergangenen Jahren mit meinem Managementstudium bei der Uefa und meiner unternehmerischen Tätigkeit doch gezielt auf eine solche Situation vorbereitet. Und die vergangenen fünf Monate als Leiter Jugend und Entwicklung haben mir die Möglichkeit gegeben, den Verein, den ich als Spieler schon aus dem Effeff kannte, nun auch aus administrativer und wirtschaftlicher Perspektive intensiv kennenzulernen.

An seine neuen Aufgaben hat sich Simon Rolfes schnell gewöhnt. Der neue starke Mann bei Bayer Leverkusen saß gestern im Europa-League-Spiel bei AEK Larnaka auf der Bayer-Bank – es war seine erste Auslandsreise in neuer Funktion. Im Interview spricht der neue Sportchef unterm Bayer-Kreuz über seinen rasanten Aufstieg und die Zukunft des Vereins.

Eine Stärke von Bayer 04 ist es schon immer, junge Spieler großzumachen. Hier finden sie die geeignete Plattform, um zu Topstars heranzureifen, siehe etwa Arturo Vidal oder Toni Kroos oder in der Generation zuvor Michael Ballack oder Zé Roberto. Aktuell sind Benjamin Henrichs, Julian Brandt oder Kai Havertz bei uns zu Nationalspielern gereift. Wir sind in diesem Bereich wirklich schon sehr gut. Aber wir wollen noch besser werden.

Schauen wir in die Zukunft: Seit etwa 20 Jahren zählt Bayer 04 zu den Topklubs der Liga. Was ist zu tun, damit das auch 2030 noch so ist?

"Spieler entwickeln und Talente früher entdecken"

Genau genommen sind wir da vor ein paar Jahren schon gewesen. Wenn man in der Champions League wiederholt ins Achtelfinale einzieht, befindet man sich unter den besten 16 Teams Europas. Deshalb sehe ich uns trotz der aktuell nicht zufriedenstellenden Platzierung in der Bundesliga international durchaus als potenziellen Verein für diese Kategorie.

Ich denke ja. Wir sind 2014 deshalb Weltmeister geworden, weil wir nach dem Desaster bei der EM 2000 ganz gezielt in die Jugendarbeit investiert haben. Nur so konnten die Talente entdeckt werden, die Deutschland 2014 schließlich zum WM-Titel geführt haben. Warum gewinnen die Spanier – und nicht nur Barca und Real, sondern auch Sevilla und Atlético – so viele internationale Titel? Warum läuft Spanien in der Fünfjahreswertung allein vornweg? Weil man dort eine hervorragende Jugendarbeit macht und immer wieder Talente ausbildet, die zu Stars werden.

Carro spricht von Internationalisierung und Wachstumspotenzialen in China und den USA. Besteht nicht die Gefahr, dass Klubs darüber die heimischen Fans aus den Augen verlieren?

Ich bin sicher, dass das hier nicht der Fall ist. Schauen Sie bitte aus dem Fenster: Bei uns liegen die Trainingsplätze so, dass man sogar noch als bloßer Spaziergänger den Profis beim Training zuschauen kann. Wo gibt es das in England? Wo in Italien ist das möglich? Bei uns ist es kein Problem, sich nach dem Training ein Autogramm von Lars Bender zu holen oder ein Foto mit Leon Bailey zu machen. Bayer 04 hat sich immer als Familienverein verstanden, und ich denke, dass wir das auch leben. Trotzdem müssen wir uns auch international aufstellen.

Was heißt das für einen Verein mit den Möglichkeiten von Bayer 04?

Mit der Infrastruktur der Bayer AG im Rücken haben wir vielleicht ein paar bessere Lösungsansätze als andere Klubs. Auch in China, den USA oder in Südamerika haben die Menschen ein großes Interesse an Bayer 04. Gerade in Brasilien haben wir eine sehr große Bekanntheit, die historisch bedingt ist durch unsere brasilianischen Spieler von Tita über Lucio bis Juan. Da können wir doch nicht sagen: „Nein, ihr wohnt nicht im Umkreis von 100 Kilometern, also lassen wir euch außen vor!“ Die Welt ist heute über die Smartphones global vernetzt, warum also sollen sich nicht auch die Vereine global vernetzen?