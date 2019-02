Ex-Bayern-Toptalent: Sinan Kurt verlässt Hertha BSC

Die Zusammenarbeit von Hertha BSC und Sinan Kurt ist endgültig beendet. Der Offensivspieler schließt sich ab sofort dem österreichischen Zweitligisten WSG Wattens an. Kurt, der als Talent nach Berlin gekommen war, kam in der Profi-Mannschaft der "Alten Dame" zu gerade einmal fünf Einsatzminuten, verteilt auf drei Spiele. Stattdessen kam er meist in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Dort absolvierte er 41 Partien, traf dabei dreimal.