Bergen verzichtet auf Kaufoption: Samuel Sahin-Radlinger kehrt zu Hannover 96 zurück

Nachdem am Freitagmittag bekannt wurde, dass Uffe Bech noch diesen Winter zu Hannover 96 zurückkehren wird , steht nun fest: Auch Torhüter Samuel Sahin-Radlinger kommt zurück zu den "Roten". Sahin-Radlinger war seit Januar diesen Jahres an den norwegischen Erstligisten Brann Bergen ausgeliehen, der nun aber auf die vereinbarte Kaufoption verzichtet. Bei 96 steht der 26-Jährige nur noch bis zum nächsten Sommer unter Vertrag.

Verliehener 96-Keeper Samuel Sahin-Radlinger wird Vater: Kind soll in Norwegen zur Welt kommen

Bis Ende September war der gebürtige Österreicher Stammtorwart beim dreifachen norwegischen Meister, verletzte sich dann aber am Knie. Die Saison in Norwegen ist mittlerweile vorbei. Insgesamt kommt der ehemalige österreichische U21-Nationalspieler auf 22 Einsätze für Brann Bergen, blieb davon in 11 Partien ohne Gegentor. Eine gute Saison, wenn die Verletzung nicht gewesen wäre.

"Wir suchen nach Lösungen"

Denkbar ist aus 96-Sicht ein Verkauf für den Torwart, der seit 2011 in Hannover unter Vertrag steht - solange wie kein anderer 96-Profi. Eine weitere Leihe ist nicht möglich, weil der Vertrag ausläuft. "Wir suchen nach Lösungen", sagte Manager Horst Heldt. Das gilt auch für den Rückkehrer Uffe Bech.