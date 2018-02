Skandal bei FIFA 18: Eigentor in Weekend League - Star-Spieler "Sakul" disqualifiziert

Stellt euch dieses (in der Realität natürlich unrealistische) Szenario mal vor: Der FC Bayern München II trifft am letzten Spieltag der Bundesliga auf die Profis des FC Bayern. Die zweite Mannschaft benötigt drei Punkte, um sich sicher für die Champions League zu qualifizieren, während das Profi-Team schon sicher Meister ist. Was passiert? In der 1. Minute schießt Bayern I direkt vom Anstoß ein Eigentor und bricht das Spiel ab - Bayern II hat damit gewonnen und ist sicher qualifiziert. Eine ähnliche Aktion ist jetzt wirklich so in der Weekend League von FIFA 18 Ultimate Team passiert. Mit gravierenden Folgen für einen Spieler!