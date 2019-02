Nach Skandal beim FC Augsburg: Martin Hinteregger spricht erstmals über Trainer-Kritik

Martin Hinteregger sorgte bisher für den größten Skandal der diesjährigen Bundesliga-Rückrunde. Als Profi des FC Augsburg griff der Österreicher seinen Trainer Manuel Baum nach der 0:2-Niederlage am 18. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach scharf an. „Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen“, erklärte der 26-Jährige in einem Audiointerview des Bayerischen Rundfunks. Die Augsburger reagierten mit einem Trainingsausschluss auf die Worte Hintereggers - am letzten Tag der Transferperiode wechselte der Innenverteidiger dann schließlich auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt. Nun hat Hinteregger erstmals über seine turbulenten vergangenen Tage gesprochen!

Diese zehn Bundesliga-Stars greifen bei ihrem Ex-Klub wieder an Spielen wieder bei ihrem Ex-Klub: Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt), Mario Gomez (VfB Stuttgart), Martin Harnik (Werder Bremen) und Mario Götze (Borussia Dortmund). ©

Hinteregger: "Ich bin ein Typ, der aus seinem Gemütszustand kein Geheimnis macht"

In einem Interview, das auf der Internetseite von Eintracht Frankfurt veröffentlicht wurde, relativierte Hinteregger nun seine Aussagen über Ex-Coach Baum: "Der Satz ist direkt nach dem Spiel aus der Emotion heraus gefallen. Ich bin ein Typ, der aus seinem Gemütszustand kein Geheimnis macht", so der Neu-Frankfurter.

Dass er den Transfer herbeiführen wollte, bestreitet der Nationalspieler vehement. "Fakt ist aber ganz klar, dass ich niemals die Absicht hatte, durch eine Aussage in der Öffentlichkeit einen Wechsel zu erzwingen. Wer mich kennt, weiß, dass ich so etwas nie machen würde." Hinteregger sagte, er habe sich in Augsburg "immer wohl gefühlt".

Reuter stärkt Baum nach Hinteregger-Kritik

Der 39 Jahre alte Manuel Baum, seit Dezember 2016 Chefcoach des FCA, sitzt nach der Hinteregger-Kritik unterdessen laut Manager Stefan Reuter weiter fest im Sattel. Die harte Kritik Hintereggers an der Person des Trainers, die inzwischen auch von dessen neuem Arbeitgeber Eintracht Frankfurt gerügt wurde, sei „eine absolute Einzelmeinung“ gewesen, sagte Reuter der Bild am Sonntag. „Die Mannschaft steht absolut hinter Manuel und ist überzeugt von seiner Arbeit."

Reuter attackierte Hinteregger nach dessen Aussagen scharf: "Wir haben ihm sehr deutlich gemacht, dass das überhaupt nicht zu akzeptieren ist. Es ist das Wichtigste, dass wir alle in eine Richtung marschieren. Die Meinung hat sich verfestigt, dass Hinteregger nicht bereit ist, den Weg mitzugehen" , so der Manager. "So jemand hat im Team nichts zu suchen"