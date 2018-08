Skandal in Graz! Linienrichter bricht nach Becherwurf blutend zusammen

Skandal in der Europa-League-Qualifikation! Das Drittrunden-Hinspiel zwischen Sturm Graz und dem dem zypriotischen Vertreter AEK Larnaka musste am Donnerstagabend unterbrochen werden, nachdem Schiedsrichter-Assistent Fredrik Klyver von der Tribüne mit einem Trinkbecher beworfen und schwer am Kopf getroffen wurde. Der schwedische Unparteiische erlitt eine klaffende Platzwunde, brach an der Seitenlinie zusammen und musste noch auf dem Platz behandelt werden. Referee Mohammed Al-Hakim schickte beide Mannschaften daraufhin vorerst in die Kabinen.