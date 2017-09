Skandal-Fans gegen Tschechien: Wie kam der deutsche Nazi-Mob ins Stadion?

Es war ein großer Eklat: Deutsche Fans sind über Umwege zum Spiel gegen Tschechien in Prag gelangt und haben dort Nazi-Parolen gesungen und die eigenen Spieler angepöbelt - Wie konnte das passieren und droht am Montag bei der WM-Quali gegen Norwegen in Stuttgart der nächste Fan-Zoff?

Nazi-Parolen, Anti-DFB-Rufe, Werner-Beleidigungen und Pyro. Nach der "Fan"-Schande von Prag während des WM-Qualifikationsspiels zwischen Tschechien und Deutschland (1:2) kommen Fragen auf. Wie hat es der peinliche deutsche Mob in Prag ins Stadion geschafft und droht bei der nächsten Partie am Montag (20.45 Uhr) gegen Norwegen Vergleichbares?

So kam der Mob ins Stadion: Rund 1200 Karten für das Spiel in Prag wurden offiziell über den DFB an deutsche Fans verkauft. Diese standen geschlossen in einer Kurve der kleinen Arena und verhielten sich weitestgehend unauffällig. Das Problem: In Prag konnten sich rund 800 weitere Deutsche mit Tickets versorgen. Nicht für den Gästeblock, sondern für anliegende Bereiche geltend. Und das waren eben Diejenigen, die mit ihren rechten Parolen auffällig geworden waren. Weil die UEFA scheinbar mit diesem Schlupfloch gerechnet hatte, war die Begegnung als Risikospiel eingestuft worden.

Die Fan-Schande von Prag in Bildern Die deutschen Fans haben ihr Land beim WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien zutiefst blamiert - schon bei der Schweigeminute für verstorbene tschechische Ex-Funktionäre: Sie riefen in der Trauerphase laut: "Scheiß DFB!" © imago Und auch als Timo Werner schon nach vier Minuten das 1:0 für Deutschland erzielte, gab es Hassgesänge: "Timo Werner ist ein ***sohn" wurde lauthals gesungen. © imago Schon vor dem Spiel sorgen die Anhänger für einen Skandal - Am Donnerstag marschierten einige von ihnen mit Hitlergruß durch Prag und bepöbelten Frauen. © imago Im Stadion ging es dann weiter: Neben "Ausländer raus"-Rufen wurde auch der Nazi-Gruß "Sieg heil" im Wechselgesang vorgetragen. © imago Die deutschen Spieler schämten sich für das Verhalten ihrer Fans. Mats Hummels war richtig wütend: "Das war eine Katastrophe. Das sind keine Fans, das sind Krawallmacher. Das war so weit daneben, dass sich die Frage gar nicht stellte, ob wir in die Kurve gehen." © imago Und so mussten die Fans wie dieser Flitzer eben zu den Spielern auf den Platz kommen. © imago Immer wieder skandierten die Fans ihre Parolen - sie ließen jeglichen Respekt vor den Spielern vermissen. © imago Auch Pyrotechnik wurde im deutschen Block gezündet. © imago Die Tschechen verabschiedeten sich auch von den deutschen Fans - ob sie das bereuen werden, wenn sie wissen, was sie vor und während des Spiels gesungen und skandiert hatten? © imago

Und wie wird es am Montag in Stuttgart, wenn das DFB-Team auf Norwegen trifft? Rund 50.000 Fans werden kommen, nach der Rückkehr vom VfB in die 1. Liga sind sie dort wieder richtig heiß auf Fußball. Rechte Parolen dürften nicht durch das Stadion hallen, weil in Deutschland besser als beispielsweise am Freitag in Tschechien kontrolliert wird, wer zum Zugucken kommt. Stichwort Stadionverbote. Diese auszuhebeln, gelingt dem entsprechenden Klientel eher in Ländern, in denen die Tickets für jedermann unkontrolliert erhältlich sind.

Klares DFB-Statement erst am Samstagmittag

Nach dem Spiel am Freitag flog die deutsche Mannschaft noch in der Nacht zurück nach Stuttgart, um sich auf die Norweger vorzubereiten. Und in Stuttgart wird sich auch zeigen, ob die DFB-Offiziellen noch einmal klar Stellung zu den Vorkommnissen in Prag beziehen werden. Die Spieler hatten ein klares Zeichen gesetzt und gingen nach der Partie nicht zu den Zuschauern. Mats Hummels deutlich: "Katastrophe! Das sind Krawallmacher." Julian Brandt: "Wenn du Gesänge hörst mit nationalsozialistischem Hintergrund, braucht man sich nicht zu wundern, dass wir das nicht bejubeln."

Aber Teammanager Oliver Bierhoff vermied ein vergleichbares Statement. Dabei hatte er jüngst das hier gesagt: "Wir verurteilen selbstverständlich Gewalt und Fremdenhass. Man muss aufpassen, wer diese Fans sind, wenn man von Fans spricht. Ich weiß nicht, wie viele von denen, die das Bundesliga-Geschehen im Stadion verfolgen, die sind, die für sich in Anspruch nehmen, die wahren Fans zu sein." In Prag sprach Bierhoff dann nur von Einzelfällen und wollte das Thema mit den Parolen und Beleidigungen plötzlich nicht mehr so hoch hängen. Am Samstagmittag meldete sich schließlich DFB-Präsident Reinhard Grindel zu Wort: "Wir werden niemals faschistische, rassistische, beleidigende oder homophobe Schlachtrufe dulden. Gemeinsam - als Mannschaft, Fans und DFB - müssen wir uns diesen Krawallmachern entgegenstellen", schrieb Grindel.

Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten gegen Tschechien Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik: Heiko Ostendorp hat das DFB-Team gegen Tschechien benotet. Klickt Euch durch! © imago Marc-André ter Stegen: Hatte insgesamt nicht viele Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Aber wenn, war der Stellvertreter von Manuel Neuer da. Wie beim gefährlichen Schuss von Soucek (18.), den er stark parierte. Beim Ausgleichs-Traumtor machtlos. Note: 3 © imago Matthias Ginter: Im Zweikampf stark, aber mit einigen üblen Stellungsfehlern. Wird es so schwer haben, sich einen Stammplatz in der Defensivreihe zu ergattern. Note: 4 © imago Mats Hummels: Bester deutscher Verteidiger. Robust, umsichtig. Leitete den Führungstreffer mit seiner tollen Spieleröffnung ein und erzielte auch den Siegtreffer. Längst nicht mehr wegzudenken. Note: 1 © imago Julian Brandt: Sein Auftritt war wie eine Achterbahnfahrt mit vielen Loopings. Anfangs wirbelte er die tschechische Defensive noch ein paar Mal durcheinander. Deutlich häufiger brachte er durch unnötige Fehler sein eigenes Team in Turbulenzen. Wurde zurecht ausgewechselt. Note: 5 © imago Jonas Hector: Obwohl viel über seine linke Seite ging, war der Kölner recht unauffällig. Wurde zudem ein paar Mal von den wendigen Tschechen eingedreht. Note: 4 © imago Joshua Kimmich: Der Münchner hatte auch schon deutlich bessere Tage. Fast alle gefährlichen Angriffe der Tschechen liefen über seine rechte Seite. Sein Stellungsspiel war – zumindest in dieser Partie – verbesserungswürdig. Note: 4 © imago Toni Kroos: Spielgestalter, Stratege, Anführer. Der amtierende Champions-League-Sieger zeigte, dass er der unumstrittene Chef im deutschen Mittelfeld ist. Note: 2 © imago Mesut Özil: Herrlich, wie er den ersten Treffer vorbereitete. Seine Körpertäuschung und der anschließende Pass waren weltklasse – der Rest seines Auftritts allerdings eher durchwachsen. Note: 3 © imago Thomas Müller: Durfte nach den Ausfällen von Neuer und Khedira als Kapitän auflaufen, bewegte sich zwischen den Linien. Sehenswerte Aktionen hielten sich aber arg in Grenzen. Note: 4 © imago Lars Stindl: Begann gut, war immer als Anspielstation in der Offensive da. Allerdings unterliefen ihm auch einige leichte Ballverluste. Note: 4 © imago Timo Werner: Der Bundestrainer gab ihm den Vorzug vor Mario Gomez. Der Leipziger Angreifer bedankte sich bereits nach vier Minuten mit dem Tor zum 1:0. Viel unterwegs, ohne zu glänzen. Baute zunehmend ab. Note: 3 © imago Antonio Rüdiger: Wurde in der 60. Minute für Brandt eingewechselt. Wirkt immer etwas hölzern, aber ist im Zweikampf einfach bärenstark. Note: 3 © imago Julian Draxler: Kam in der 67. Minute für Stindl. Keinerlei auffällige Aktionen mehr. Note: 4 © imago Emre Can: Kam in der Schlussphase für Torschütze Werner. Ohne Note. © imago

Timo Werner droht erneuter Spießrutenlauf

Beleidigungen hatte es für Leipzigs Timo Werner gegeben. Nach seinem Tor zum 1:0 war mal wieder ein Schmähgesang gegen ihn zu hören - wenn auch tatsächlich nur vereinzelt. Und auch der DFB bekam wie zuletzt in der Bundesliga wieder einen mit, "Scheiß DFB!" war auch in der Eden Arena zu hören. Beides könnte auch in Stuttgart wieder der Fall sein. Auch hier gelten Teile des sonstigen VfB-Publikums nicht gerade als Freunde des Verbandes. Und ob sie in Stuttgart noch Freunde von Werner sind, wird sich zeigen. Schließlich spielte der RB-Star einst für den VfB.

Hummels zusammenfassend über die Ereignisse in Prag: "Timo Werner wurde beleidigt, bepöbelt, dann fangen die Fans an, diesen Scheiß zu rufen. Da distanzieren wir uns komplett von, da wollen wir gar nichts mit zu tun haben."

Fotogalerie: Timo Werner bei RB Leipzig 2016 Juli: Werner beim Training (@GEPA Pictures) 2016 Juli: Werner im Training (@GEPA Pictures) 2016 August: Werner beim Krafttraining (@GEPA Pictures) 2016 August: Werner im Spiel (@GEPA Pictures) 2016 August: Werner trainiert (@GEPA Pictures) 2016 September: Werner im Spiel (@GEPA Pictures) 2016 September: Werner jubelt (@GEPA Pictures) 2016 Oktober: Werner aktiv im Spiel (@GEPA Pictures) 2016 November: Werner und Rangnick (@GEPA Pictures) 2016 November: Werner im Sprung zum Kopfball (@GEPA Pictures) 2016 Dezember: Werner im Spiel (@GEPA Pictures) 2017 Januar: Werner im Training (@GEPA Pictures) 2017 Januar: Werner aktiv im Spiel bei Schneefall (@GEPA Pictures) 2017 Januar: Werner im Spiel (@GEPA Pictures) 2017 Februar: Werner beim Schuss (@GEPA Pictures) 2017 Februar: Werner lässt sich feiern (@GEPA Pictures) 2017 März: Werner im Zweikampf (@GEPA Pictures) 2017 April: Werner gewinnt Ball (@Imago) 2017 April: Werner in Aktion (@GEPA Pictures) 2017 April: Werner lässt sich feiern (@Imago)

