Skandal in der 2. Liga: Schiedsrichter pfeift Spiel ab, WÄHREND das Siegtor fällt

Daniel Mesenhöler: Der Torhüter war wegen extrem vieler Rückpässe stark in das Spiel eingebunden und löste die Aufgaben zumeist sehr souverän. Gegen Andreas Voglsammer (13.) rette er stark, hatte beim Ausgleich per Bogenlampe jedoch keine Chance und keine Schuld, da er nicht auf der Linie kleben kann.

Marvin Friedrich: Der Neuzugang aus Augsburg bot ein starkes Debüt rechts in der Dreier-Abwehr. Bewies Variabilität – sowohl beim Flachpassspiel als auch bei der Spieleröffnung mit guten Diagonalpässen.

Michael Parensen: In seinem ersten Spiel seit Oktober bot sich Parensen hinten links für weitere Einsätze an, war allerdings bei Voglsammers Chance (13.) nicht auf der Höhe.

Christopher Trimmel: Der Außenverteidiger fühlt sich in der vorgeschobenen Position offenbar wohl, schickte einen tollen Pass auf Damir Kreilach.

Kristian Pedersen: Tobte sich in der offensiveren Position aus, rückte später aber ein und half, Bielefelder Chancen zu vereiteln.

Steven Skrzybski: Starke Szene beim Führungstreffer, aber auch sonst gewohnt agil und fleißig. Hätte in der zweiten Halbzeit das zweite Tor machen können.

Damir Kreilach: Beim ersten Startelfeinsatz seit November war Kreilach an der Führung beteiligt. Im Abschluss agierte er jedoch unglücklich.

