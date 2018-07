Skandal in WM-Show: Komiker beleidigt Matthäus - ARD entschuldigt sich

Diese Show lief aus dem Ruder. Die Ausgabe der ARD-WM-Show "Kwartira" schockierte am Mittwochabend viele TV-Zuschauer. Komiker Oliver Polak bezeichnete Lothar Matthäus im Talk als "pädophilen Volltrottel". Die ARD will ihn nun nie wieder einladen.

​Die ARD-WM-Show "Kwartira" sorgt nach dem Auftritt von Komiker Oliver Polak für Diskussionen. Der 42-Jährige machte im Talk mit den Moderatoren Micky Beisenherz und Jörg Thadeusz mit skandalösen Aussagen auf sich aufmerksam. Erst bezeichnete er den deutschen Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus als "pädophilen Volltrottel", später verglich er den Gang der Engländer in das Elfmeterschießen gegen Kolumbien mit dem einer indischen Frau, die in einen Bus steigt. Ein geschmackloser Vergleich. Schließlich kam es in der Vergangenheit öfter zu Massenvergewaltigungen in indischen Bussen.

Untypisch für die Sendung, die bisher für viel Kritiker-Lob sorgte.

Mehr als zweieinhalb Millionen Zuschauer sahen die Sendung nach dem Elfmeter-Drama mit englischem Happy End in der ARD. Viele zeigten sich in den sozialen Medien wie Studiogast Lewis Holtby vom Hamburger SV geschockt. "Polak entgleist gerade in der ARD", schrieb ein User auf Twitter. Ein anderer: "Ziemlich peinlich."

ARD zieht Konsequenzen

Die Moderatoren griffen zunächst nicht ein. In der Bild äußerten sie sich nun zu ihrer Haltung: "Die Aussagen von Oliver Polak haben uns sehr irritiert. Da ein – offensichtlich! – polarisierender Satiriker auf der Couch saß, schien uns die große Empörung aber im ersten Moment auch nicht das richtige Stilmittel zu sein", so Beisenherz und Thadeusz. "Die Aussagen unseres Gastes waren so weit draußen, dass uns eine Einordnung fast unnötig erschien." Dennoch entschuldigten sich beide bei Lothar Matthäus "aufrichtig".

Die ARD hat laut dem Bild-Bericht bereits Konsequenzen gezogen. Polak werde "definitiv" nicht mehr eingeladen, so Programmchef Thomas Wehrle. "Diese Passage fanden wir stillos und absolut unangemessen. Das bedauern wir sehr." Mit den Moderatoren habe man die Situation analysiert und besprochen.

