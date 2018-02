Skandal nach Flugzeugabsturz: Gegner verhöhnt Chapecoense

Es sind absolut widerliche Dinge, die sich im Zuge eines Fußballspiels in Südamerika zugetragen haben. Nun droht dem Verein dieser Fans der Ausschluss aus einem der größten Fußball-Wettbewerbe der Welt. Was genau war passiert?

Eine Gruppe Nacional-Montevideo-Fans hatte diese Woche beim Auswärtsspiel in der Copa Libertadores (der südamerikanischen Champions League) im brasilianischen Chapecó den Gegner und viele Menschen mehr verhöhnt. Und das auf die schlimmste Art und Weise. Fernsehbilder zeigten, wie die Gäste auf der Tribüne ein Flugzeug nachahmten, immer und immer wieder, mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Ende 2016 war eine Maschine mit der gesamten Profimannschaft von Chapecoense an Bord auf dem Weg zu einem Endspiel in Kolumbien wegen Benzinmangels abgestürzt. Dabei starben 71 Menschen, nur sechs überlebten.