Skandal im Tennis! Wettbetrüger haben Profi-Spieler bestochen - 15 Festnahmen

Eine kriminelle Bande von Wettbetrügern soll in Spanien zahlreiche Tennisprofis bestochen haben. Manipuliert wurden nach Polizeiangaben Spiele auf kleineren Turnieren der Challenger- und Future-Tour. Einer der Profis soll allerdings auch an den US Open teilgenommen haben. Im Rahmen der nun abgeschlossenen Ermittlungen, die Ende Oktober eingeleitet worden waren, seien 15 Verdächtige festgenommen worden, teilte „Guardia Civil“ am Donnerstag mit.