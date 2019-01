Ski-Abfahrt-Olympiasieger Aksel Lund Svindal beendet seine Karriere nach der WM

Abfahrts-Olympiasieger Aksel Lund Svindal beendet nach den Weltmeisterschaften in Are im Februar seine Karriere. Das verkündete der 36 Jahre alte Norweger am Samstagabend auf einer VIP-Veranstaltung am Rande der Hahnenkammrennen in Kitzbühel. „Die Rennen bei der WM werden meine letzten sein“, sagte Svindal nach Angaben der „Kleinen Zeitung“ aus Österreich und bekam demnach Standing Ovations der Gäste.