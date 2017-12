Ski Alpin: Zwei Tote in drei Wochen - "Wir zahlen einen hohen Preis"

Gold (Nordische Kombination): Der Druck war groß, doch Eric Frenzel (Mitte) hielt ihm stand. Mit sechs Sekunden Vorsprung ging er nach dem Springen von der Normalschanze vor dem Japaner Akito Watabe (links) in die Spur. Der Rest des Feldes lag 27 Sekunden zurück. Auf dem letzten Anstieg setzte Watabe zum Angriff an - und scheiterte.

Gold (Skispringen): Eigentlich hatte sie mit einer Silbermedaille geliebäugelt, weil "Takanashi immer so überlegen war. Ich bin stolz auf alle, die in meinem Team stehen“, sagte ein überglücklicher Bundestrainer Andreas Bauer nach Carina Vogts Gold-Flug von der Normalschanze. Sara Takanashi landete auf dem undankbaren vierten Platz.

Gold (Skispringen): Carina Vogt (links) nimmt bei einem Empfang in Schloss Bellevue das Silberne Lorbeerblatt von Bundespräsident Joachim Gauck in Empfang.

Gold (Skispringen): Ende einer zwölf Jahre währenden Durststrecke. Das deutsche Skisprung-Team gewann in Sotschi die erste Goldmeidaille seit den Spielen in Salt Lake City. Als klar war, dass der Satz von Schlussspringer Severin Freund (am Boden) reichte, stürmten Marinus Kraus (von links), Andreas Wank und Andreas Wellinger zu dem am Boden Liegenden und tollten durch den Schnee. „Das ist Belohnung für unsere harte Arbeit, die wir in der Vergangenheit zusammen geleistet haben", freute sich Bundestrainer Werner Schuster.

Gold und Silber (Rennrodeln): Die deutschen Rennrodlerinnen feierten im Einsitzer einen Doppelsieg. Für Tatjana Hüfner (links, Silber) reichte es nach Gold in Vancouver nur zu Platz zwei. Zu dominant raste Natalie Geisenberger durch die vier Läufe, in denen sie gleich zweimal den Bahnrekord verbesserte. Mit 1,139 Sekunden Vorsprung - dem größten seit 50 Jahren - gab es niemals Zweifel an ihrem Olympiasieg.

Gold und Silber (Ski Alpin): Ein Höhepunkt zum Karriereende. Maria Höfl-Riesch, die das deutsche Team in Sotschi als Fahnenträgerin anführte, freut sich über ihre beiden Medaillen in Sotschi. Einen Monat später beendet sie ihre Sportler-Laufbahn.

Silber (Nordische Kombination): Am 13. Wettkampftag ging es um Zentimeter. Im Schlussspurt gegen den Norweger Jörgen Graabak warf sich Fabian Riessle (am Boden) über die Ziellinie, blieb dann erschöpft liegen. Für Gold reichte es nicht, 0,3 Sekunden fehlten. Dennoch stürzten sich Johannes Rydzek (links), Erik Frenzel und Björn Kircheisen (nicht im Bild) auf den Erschöpften.

