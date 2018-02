Ski-Bundestrainer Maier nach Dreßen-Absturz: "Ich erwarte eine Medaille"

Fangen wir bei den Frauen an: Von den Deutschen hat vor allem Viktoria Rebensburg gute Chancen auf Medaillen. Am ehesten rechnet sie sich im Riesenslalom Siegchancen aus. Aber auch im SuperG und der Abfahrt kann sie aufs Podium fahren.

Die große Favoritin auf den Slalomsieg bei den Olympischen Spielen ist die Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Sie hat allerdings in dieser Saison bewiesen, dass sie in allen Disziplinen - sogar der Abfahrt - siegfähig ist. Sie könnten zum Skistar der Spiele werden.

Eine starke Allrounderin ist die Lichtensteinerin Tina Weirather. Bisher hatte sie bei den Olympischen Spielen stets Verletzungspech. 2018 soll ihr Jahr werden. In der Saison präsentierte sie sich ungemein stark, fuhr viele Podestplätze heraus. Vor allem in den schnellen Disziplinen wird sie Medaillenchancen haben.

Wieder fit, wieder richtig gut. Die Schweizerin Lara Gut ist von einer Verletzung zurück und ist eine der stärksten Fahrerin im Weltcup. Vor allem in der Abfahrt und im SuperG ist die kleine Schweizerin eine Sieganwärterin und könnte mit Rebensburg um die Medaillen streiten.

Immer wieder mit Blessuren zu kämpfen hatte die Amerikanerin Lindsey Vonn. Doch bei den Olympischen Spielen ist mit ihr allemal zu rechnen. Vor allem in der Abfahrt und im SuperG hat sie große Siegchancen, wenn sie vollkommen fit ist.

Eine der schnellen Italienerinnen ist Sofia Goggia. Sie ist in fast allen Disziplinen konkurrenzfähig und dürfte bei den Olympischen Spielen eindeutig zu beachten sein.

Die Österreicherinnen sind mannschaftlich nicht mehr so überragend wie noch vor einigen Jahren. Immer auf der Rechnung haben sollte man allerdings Cornelia Huetter. Sie war in den Weltcuprennen immer wieder ganz vor dabei und dürfte auch bei den Olympischen Spielen große Ambitionen haben.

Die größte Konkurrentin für Rebensburg im Riesenslalom dürfte die Französin Tessa Worley sein. Sie wurde in dieser Disziplin sogar schon zweimal Weltmeisterin. In dieser Saison holte sie zudem mehrere Podestplätze.

Bei den Männern ist das deutsche Speedteam in dieser Saison richtig gut drauf. Josef Ferstl etwa gewann im Dezember in Gröden als erster Deutschen einen SuperG seit 1991.

Richtig gut drauf ist aus Thomas Dreßen, der in dieser Saison mehrere Top5-Plätze in Abfahrt und SuperG einfuhr. Bei den Olympischen Spielen sind aus allen Nationen nur vier Starter dabei. Die große Chance für ihn?

