Ski-Star Felix Neureuther lässt Karriereende offen und attackiert Verband

Felix Neureuther hat seine Zukunft als Skirennfahrer auch von Entscheidungen innerhalb des Deutschen Skiverbands abhängig gemacht und diesen nach dem WM-Slalom kritisiert. „Fakt ist: So wie es momentan ist, lass ich es bleiben“, sagte Neureuther am Sonntag in Are, nachdem er im Slalom wegen eines Einfädlers disqualifiziert worden war. Wichtig sei, „auch in welche Richtung der Verband ziehen will. Das muss man schon ganz klar sagen. Wenn ich das Gefühl habe, dass das die richtige Richtung ist, dann bin ich dabei und hätte große Freude daran.“