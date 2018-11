Ski-Star Neureuther schießt gegen das IOC - "Kein Olympia-Austragungsort wäre mal ganz gut"

Skirennläufer Felix Neureuther hat seine Kritik an den Olympischen Winterspielen in ihrer jetzigen Form bekräftigt. Mit Blick auf die stockende Vergabe der Spiele 2026 sagte er in einem Interview der Bild-Zeitung (Samstagausgabe): „Das IOC wird schon wieder irgendeine Lösung finden. Aber vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn sich kein Austragungsort findet. Dann würde das IOC aufwachen und es ändert sich was dramatisch.“