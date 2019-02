Ski-WM in Schweden: Shiffrin gewinnt Super-G - Rebensburg im Pech

In einem Hundertstel-Krimi hat Viktoria Rebensburg eine Medaille beim Super-G den Ski-Weltmeisterschaften in Are denkbar knapp verpasst. Der Oberbayerin fehlten am Dienstag ganze zwei Hundertstelsekunden auf Bronze, selbst Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA war nur sieben Hundertstelsekunden schneller als die beste deutsche Alpin-Athletin. Silber ging an Sofia Goggia aus Italien.