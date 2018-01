Skispringen: Deutschland bei Olympia-Generalprobe in Zakopane Zweiter

Anzeige

Die deutschen Skispringer haben mit dem Team eine gelungene Olympia-Generalprobe gefeiert. Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger und Richard Freitag belegten am Samstag im polnischen Zakopane beim letzten Mannschaftswettbewerb vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang den starken zweiten Platz. „Das war sehr wichtig, vor Olympia noch mal auf das Podest zu kommen. Das gibt der Mannschaft viel Selbstvertrauen“, sagte Bundestrainer Werner Schuster.

Mit 1067,5 Punkten mussten die DSV-Adler nur den Gastgebern den Vortritt lassen, die am Ende überlegen mit 1092 Zählern gewannen. Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch stellte im letzten Sprung der Konkurrenz mit 141,5 Metern einen Schanzenrekord auf. Freitag konnte dank seines Sprungs auf 137 Metern noch die Norweger abfangen und mit 1055,2 Punkten auf den dritten Rang verdrängen.

Olympische Winterspiele 2018: Die Favoriten im Skispringen Die deutschen Skispringer sind in dieser Saison in bestechender Form gewesen. Richard Freitag führte den Gesamtweltcup sogar an. Bei den Olympischen Spielen zählt er deshalb als ein absoluter Medaillenkandidat. © dpa Der deutsche Skispringer mit dem vielleicht größten Potenzial ist Andreas Wellinger. 2014 holt er mit dem Team in Sotschi bereits Olympia-Gold. In dieser Saison ist er neben Freitag der absolute Überflieger im deutschen Team. © dpa Auch gut dabei ist der Deutsche Markus Eisenbichler. Im vergangenen Jahr holte er Bronze bei der WM und Gold im Mixed Team. Bei den Olympischen Spielen könnte es ebenfalls wieder zu einer Medaille reichen. © dpa Der stärkste Konkurrent der Deutschen ist der Österreicher Stefan Kraft. Er gewann im Vorjahr den Gesamtweltcup und zweimal WM-Gold. © dpa Ein guter Flieger ist der Norweger Johann Andre Forfang. Er springt seit mehreren Jahren auf einem konstanten Niveau und dürfte bei den Olympischen Spielen gute Chancen auf eine Medaille haben. © dpa Noch besser zurecht kommt in dieser Saison der Norweger Daniel Andre Tande. Er sprang immer wieder auf vordere Plätze und dürfte auch bei den Olympischen Spielen vorn mitmischen. © dpa Der Pole Kamil Stoch war bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi der Überflieger und gewann zweimal Gold. Der Titelverteidiger und Vierschanzentournee-Sieger sollte vor den Spielen auf keinen Fall abgeschrieben werden. © dpa Der Dominator in den vergangenen Jahren war der Slowene Peter Prevc. Allerdings schwächelte er zuletzt etwas. Ob er bei pünktlich zu den Olympischen Spielen wieder in Schwung kommt? © dpa Auch sein Bruder Domen Prevc ist ebenfalls im Blick zu halten. Er ist in Slowenien ein Wunderkind und wird bei den Spielen starten. © dpa Auch bei den Frauen sind die Deutschen in dieser Saison richtig stark. Katharina Althaus gewann mehrere Springen und führte den Gesamtweltcup an. Ob sie diese Form bei den Spielen halten bzw. bestätigen kann? © dpa Als Olympiasiegerin von 2014 gehört die Deutsche Carina Vogt natürlich zu den Favoritinnen - vor allem, weil sie bei der WM im Vorjahr ebenfalls gewinnen konnte. Auch im Weltcup überzeugte sie bisher. © dpa Die formell stärkste Skispringerin der Welt ist die Japanerin Sara Takanashi. Die 21-Jährige ist die dominierende Skispringerin der vergangenen Jahre - verpasste es bei Großereignissen allerdings den großen Wurf. Das soll sich dieses Mal ändern. © Getty Auch die Japanerin Yuki Ito springt enorm stark und ist immer wieder eine Sieganwärterin. Bei den Olympischen Spielen kann sie durchaus überraschen. © dpa Immer wieder für einen Sieg gut ist auch die Norwegerin Maren Lundby. Mit ihren 23 Jahren ist sie immer noch eine junge Springerin - hat aber bereits viel Erfahrung auf den Schanzen den Welt. Bei den Olympischen Spielen ist eine Medaille allemal drin. © dpa In dieser Saison stark verbessert zeigte sich die Russin Irina Avvakumova. Sie holte immer wieder Topplatzierungen. Ob sie bei den Olympischen Spielen allerdings ein Podestplatz angreifen kann? © Getty

Freitag in der Weltspitze

„Beim Heimvorteil der Polen ist es immer schwer. Das war wirklich gut. Wir haben uns ganz schön gestrafft und können zufrieden sein. Wir bleiben dran“, sagte Freitag. Er und Wellinger hatten bereits im ersten Durchgang mit starken Sprüngen auf 134 und 135 Meter den Grundstein für den Erfolg gelegt. Beide Springer waren in ihrer Gruppe die Besten.

Vor allem Wellinger, der bis dato überhaupt nicht mit der Schanze zurecht gekommen war, zeigte sich erleichtert. „Ich habe einfach was anders gemacht. Selbst für mich ist Skispringen schwer zu erklären. Ich habe mehr Druck auf die Kante gebracht“, sagte der 22-Jährige. „Jetzt gehe ich auf jeden Fall mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich werde das Gefühl mitnehmen und dann ist morgen viel möglich.“

Freitag war im ersten Durchgang der weiteste und im Finaldurchgang der zweitweiteste Sprung gelungen. Am Ende musste er sich nur dem Lokalmatador Stoch beugen. „So macht Skispringen Spaß“, sagte der Sachse. Für die Einzelkonkurrenz am Sonntag peilt er erneut einen Podestplatz an.

Leyhe verliert Punkte

Wie in Oberstdorf vergangenes Wochenende verlor Leyhe die entscheidenden Punkte. Nach seinem Sprung auf 127 Meter lag er über 20 Punkte hinter den Polen zurück und wurde auch noch von den Norwegern überholt. Zuvor hatte Eisenbichler eine ordentliche Leistung gezeigt, war dennoch aber nicht ganz zufrieden. „Sie waren nicht ganz so von der feinen Klinge wie im Training und Qualifikation. Aber es war okay. Ich genieße es und habe wieder Spaß“, sagte der Bayer.

Am Sonntag findet an gleicher Stelle der Einzelwettbewerb statt, bevor am kommenden Sonntag die Olympia-Generalprobe im nordhessischen Willingen steigt. Der nächste Team-Wettkampf findet am 19. Februar bei den Olympischen Spielen in Südkorea statt.

