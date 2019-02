Horngacher: Als deutscher Skisprung-Trainer zu arbeiten, wäre „große Ehre“

Skisprung-Trainer Stefan Horngacher hat Interesse an einer Rückkehr zum Deutschen Skiverband signalisiert. „Für einen so tollen Skiverband zu arbeiten, ist natürlich eine große Ehre, aber man muss jetzt abwarten, was passiert“, sagte der Nationalcoach des polnischen Teams, der als Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Werner Schuster gilt, am Samstag in einem ARD-Interview. Schuster hatte am Donnerstag erklärt, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.