Skisprung-Ass Stephan Leyhe nach Platz drei bei Vierschanzentournee: "Habe meine Zweifel beseitigt“

Ich habe meine Zweifel beseitigt und die Bestätigung, dass ich es auf das Podium oder zumindest in die Nähe schaffen kann. Ich werde weiter Spaß an dem Sport haben – jetzt erst recht.

Stephan Leyhe: (lacht) Ich hoffe, dass mich jetzt mehr Leute kennen. Ich bin eher ruhig und gelassen, nicht der forsche Typ. Ich war in der Vergangenheit eher der Zweite-Reihe-Springer, habe in dieser Saison aber einen großen Schritt nach vorn gemacht.

Leyhe: "War lange ein Springer aus zweite Reihe"

Der Alltag kommt wieder. Im Weltcup wird es jetzt bestimmt etwas ruhiger werden als während der Tournee. Ich werde weiter an den Wettkämpfen teilnehmen und arbeite auf die Weltmeisterschaft hin. Aber die WM ist noch so weit weg – da will ich keine Prognosen stellen. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich dann unter die Top 8 komme.

Das kommt auf die Definition an: Bin ich ein Topspringer, wenn ich in die Top 10 springe? Dann ja! Das zeigt der Gesamtweltcup. Aber für einen Weltcupsieg muss sehr viel passen – vor allem, wenn ein Überspringer wie Ryoyu Kobayashi dabei ist. Ich bin da aber sehr geduldig.

Sie wirken sehr zurückhaltend, nahmen den neuen Hype recht cool hin. Sind Sie wirklich so lässig?

Ja. Das liegt an der Erziehung und meinem Elternhaus. Ich bin damit aufgewachsen, dass man sich auch mit den einfachen Dingen zufrieden geben kann und eher die kleineren Brötchen backt. So bin ich einfach. Ich bin nicht der euphorische Bruder (lacht).

Severin Freund, Richard Freitag, Andreas Wellinger – in den vergangenen Jahren waren immer deutsche Springer vorn dabei. In dieser Saison sind es Sie, Eisenbichler und Geiger. Wie ist das zu erklären?

Es hat viel mit dem Kopf zu tun in unserer Sportart. Skispringen ist nicht so einfach mit anderen Sportarten zu vergleichen. Ein Ausdauersportler muss eine gewisse Zeit lang trainieren, damit das Herzvolumen und der Kreislauf sich anpassen. Dann werden die Leistungen irgendwann besser. Im Skispringen kann man schon in jungen Jahren die nötigen Voraussetzungen haben, um vorn mitzuspringen. Dass ein Springer konstant springt, liegt aber vor allem am Kopf.