Skispringen: Sturz-Drama um David Siegel – so schwer ist der Deutsche verletzt

Skispringer David Siegel reist nach seinem schweren Sturz im polnischen Zakopane ab und wird das Einzel am Sonntag (16 Uhr) nicht mehr bestreiten. Der 22-Jährige klagt über Beschwerden im Knie, wie ein Sprecher des Deutschen Skiverbandes (DSV) am Sonntagmorgen mitteilte. Es besteht der Verdacht auf eine schwere Bänderverletzung im rechten Knie. Nach einem weiten Flug war Siegel bei der Landung zu Fall gekommen und hatte sich das Knie verdreht. Unter großen Schmerzen wurde der Youngster auf einer Trage aus der Arena transportiert.

Eine Röntgenuntersuchung im Krankenhaus in Zakopane habe ergeben, dass sich Siegel keine knöchernen Verletzungen zugezogen habe. Beim Teamwettbewerb am Samstag hatte Siegel einen Sprung auf 142,5 Meter nicht stehen können. Bundestrainer Werner Schuster kritisierte daraufhin auch die Jury, die sehr viel Anlauf gewährte. „Ich denke, es ist ein Fehler des Athleten, aber es war auch ein Fehler der Jury. Ich will nicht zu weit vorgreifen, aber ich glaube, wir haben diesen Athleten für die Saison verloren“, sagte Schuster in der ARD. Markus Eisenbichler war zuvor Schanzenrekord gesprungen, dennoch wurde der Anlauf nicht verkürzt.

Siegel droht das Aus für die WM in Seefeld

Bei Siegel soll nach der Rückreise eine MRT-Untersuchung vorgenommen werden, danach will Mannschaftsarzt Mark Dorfmüller über den weiteren Behandlungsweg entscheiden. Der Baiersbronner war zuletzt in starker Form und hatte vor einer Woche mit Platz fünf im italienischen Predazzo das beste Ergebnis seiner Karriere eingefahren. Siegel droht in jedem Fall das Aus für die WM in Seefeld, die am 19. Februar beginnt.