Skispringen-Vierschanzentournee in Oberstdorf live im TV und im Stream schauen

Solides Quali-Ergebnis für die deutschen Ski-Adler und Vorfreude auf das Skispringen bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf am Sonntag (16.30 Uhr). Vor allem der deutsche Hoffnungsträger Karl Geiger (25) aus Oberstdorf konnte bei der Qualifikation an der Schattenbergschanze am Samstag nicht glänzen. Topfavorit Ryoyu Kobayashi aus Japan hat gezeigt, dass er zu Recht zu den Titelanwärtern der 67. Auflage des traditionsreichen Skisprung-Wettbewerbs zum Jahreswechsel gehört. Geiger qualifizierte sich als einer von insgesamt 12 deutschen Springern unter die besten 50 Teilnehmer.

Der ehemalige Tourneesieger Stefan Kraft hat die Qualifikation zum Springen in Oberstdorf gewonnen. © imago/GEPA pictures

„Es war schon cool, hier zu springen. Aber irgendwie sind mir beim Warten ein wenig die Füße eingeschlafen. Der Sprung war nicht optimal, und dann wird es bei Rückenwind schwer. Morgen zählt es“, sagte Geiger, der sich vor seinem Sprung von der Schattenbergschanze lange gedulden musste und letztlich mit 124,0 Metern Platz 23 belegte.

Favorit Kobayashi sprang dagegen bei nur unwesentlich besseren Bedingungen vor 15.500 Zuschauer – Quali-Rekord im Weltcup – satte 138,5 m und musste sich nur dem nach Weiten gleichen Weltmeister Stefan Kraft aus Österreich geschlagen geben. Bester DSV-Adler war überraschend David Siegel als Siebter mit 138,0 m. „Uns hat ein Ausreißer nach oben gefehlt“, sagte Bundestrainer Werner Schuster am Samstag.

Wie sehe ich Skispringen-Vierschanzentournee in Oberstdorf in Oberstdorf live im TV?

Eurosport 1 überträgt das Auftaktspringen zur Vierschanzentournee in Oberstdorf am Sonntag live im TV. Der Wettkampf auf der Schattenbergschanze beginnt am Sonntag um 16:30 Uhr. Mit von der Partie sind als Experten am Eurosport-Mikrofon auch wieder Sven Hannawald und Martin Schmitt. Das ZDF präsentiert Skispringen-Vierschanzentournee in Oberstdorf am Sonntag ebenfalls live. Reporter ist Stefan Bier, als Experte steht Toni Innauer zur Seite.

Gibt es einen (kostenlosen) Live-Stream?