Vierschanzentournee: Qualifikation in Oberstdorf live im TV und im Stream schauen

Die Ski-Adler fliegen wieder! Die deutschen und österreichischen Skisprung-Asse, die uns auch im letzten Winter so viel Spaß machten und so viel Spannung bescherten, melden sich mit der Vierschanzentournee: Qualifikation in Oberstdorf am Samstag (16.30 Uhr) zurück. Und das mit einem echten Heimspiel.

Mythos Vierschanzentournee – hier fliegen die Ski-Adler rund um den Jahreswechsel. Oberstdorf: Skisprung-Magie pur an der Schattenbergschanze. ©

Wenn es an der Schattenbergschanze im Oberallgäu in Oberstdorf los geht, dürften die meisten der Ovationen der deutschen Skisprung-Fans dem Lokalmatador Karl Geiger gelten. Der 25-jährige Oberstdorfer gehört vor heimischer Kulisse zum Favoritenkreis bei der Vierschanzentournee. „Die Aufmerksamkeit ist hin zu mir gewandert“, erzählt Geiger vor der Tournee-Generalprobe am Freitag. Als Vierter der Weltcup-Wertung geht Karl Geiger als bester Deutscher nun bei der Vierschanzentournee an den Start. Der Rummel wird Geiger fast schon zu viel. „Ich lese nicht mehr, ich lasse mir auf der Straße nicht mehr auf die Schulter klopfen“, sagt er, „ich habe in der 12-tägigen Pause versucht, vom Kopf her ein wenig vom Skispringen weg zu kommen.“ Ab Samstagnachmittag gilt dann allerdings wieder volle Konzentration. 27.000 Fans werden in Oberstdorf für eine ausverkaufte Ski-Arena sorgen.

Skispringen: Alle Sieger der Vierschanzentournee 2001/2002: Sven Hannawald jubelt mit Bundestrainer Reinhard Hess (r.) und Co-Trainer Wolfgang Steiert. Sein Erfolg bei der Vier-Schanzen-Tournee löste in Deutschland einen Hype ums Skispringen aus... ©

Wie sehe ich die Vierschanzentournee: Qualifikation in Oberstdorf live im TV?

Eurosport 1 überträgt das Auftaktspringen zur Vierschanzentournee in Oberstdorf inklusive der Qualifikation am Samstag live im TV. Der Wettkampf auf der Schattenbergschanze beginnt am Samstag um 16:30 Uhr. Mit von der Partie sind als Experten am Eurosport-Mikrofon auch wieder Sven Hannawald und Martin Schmitt. Das ZDF präsentiert die Qualifikation am Samstag und das Springen am Sonntag ebenfalls live. Reporter ist Stefan Bier, als Experte steht Toni Innauer zur Seite.

Gibt es einen (kostenlosen) Live-Stream?