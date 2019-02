Skispringerin Katharina Althaus vor der WM-Premiere des Frauen-Teamspringens über die Probleme ihres Sports

Die Männer springen in Innsbruck – die Frauen dürfen nur auf der kleinen Schanze in Seefeld ran. Nervt Sie das?

Ja, es ist ärgerlich. Ich würde mir wünschen, wenn wir gerade bei Großereignissen auch von der Großschanze springen. Aber immerhin dürfen wir Frauen bei der WM im Mannschaftswettbewerb antreten. Wir haben dadurch drei Wettbewerbe mit drei Medaillenchancen. Aber ich hoffe, dass wir schon in Oberstdorf in zwei Jahren bei der WM einen Wettkampf auf der Großschanze haben werden.

Im Weltcup sind Sie kaum mit den Männern – wie in fast allen anderen Sportarten üblich – unterwegs, springen stattdessen beispielsweise in Rumänien. Muss sich das ändern?

Wenn wir die Wettkämpfe mit den Männern zusammen hätten, würden wir automatisch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Auch für die Veranstalter wäre es von Vorteil, weil nur eine Schanze präpariert werden müsste – und wir würden noch häufiger auf den Großschanzen springen. Ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren so kommen wird, dass wir mit den Männern an einem Weltcuport springen. Unser größter Wunsch wäre, wenn wir auch eine Vierschanzentournee springen könnten.

Mittlerweile gibt es keine großen Unterschiede mehr. Wir springen genauso weit, sind von der Technik her auf einem ähnlichen Niveau. Natürlich haben die Männer körperlich andere Voraussetzungen – aber vom Springen sieht es ähnlich aus. Allerdings wird das von der FIS noch nicht so angenommen. Wettbewerbe, bei denen wir mit Männern zusammenspringen, wären dennoch kontraproduktiv. Das wäre bei den Skifahrern ja ähnlich. Wenn man zuerst Marcel Hirscher starten lässt und dann eine Frau, sieht man den Unterschied extrem.

Für mich persönlich nicht so viel. In der Heimat erkennt man mich jetzt eher mal. Ich bin in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt besser geworden, und natürlich hat die Silbermedaille mehr Selbstvertrauen gegeben. In dieser Saison konnte ich gerade am Anfang noch einmal einen drauflegen. Generell denke ich, dass wir etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Wir dürfen auf großen Schanzen springen, haben die Raw-Air- und eine Russland-Tour im Programm. Ich merke, dass wir auch im Fernsehen mehr stattfinden. Aber es kann noch mehr sein. Manchmal kommt dann doch nur eine Zusammenfassung. Wir wünschen uns, dass wir mehr TV-Zeiten bekommen.