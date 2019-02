TV-Panne bei Sky Go! Fans beschweren sich über Probleme bei Bayern-Kracher gegen Liverpool

Ausgerechnet beim Königsklassen-Kracher! Die Nutzer von Sky Go guckten beim Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern ( hier alle Infos! ) mehrfach in die Röhre. Das Streamingangebot des Pay-TV-Senders machte Probleme, Fußball-Fans beschwerten sich zahlreich über die Störungen.

Die Ausfälle bei Sky Go waren unterschiedlicher Form. Einige Kunden des Bezahlsenders sahen ein Standbild oder eine verpixelte Darstellung. Das Störungsdiagramm auf dem Portal allestoerungen.de zeigte: Kunden hatten in ganz Deutschland mit Probleme zu kämpfen. Und da es nicht das erste Mal ist, dass Sky Go mit einer Panne für Aufsehen sorgt, sind die Sky-Kunden bedient. Im Herbst wurde der Streamingdienst für den Browser abgeschafft - auch diese Maßnahme war vielfach kritisiert worden.