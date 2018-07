Sky kooperiert mit DAZN: Champions League auch künftig in Sportsbars

Fußballfans bleiben am Ball: Die Sender Sky Deutschland und Sky Österreich schließen eine Partnerschaft mit dem britischen Streamingdienst DAZN für die kommenden drei Spielzeiten und strahlen ausgewählte Live-Sport-Inhalte von DAZN in den Sky Sportsbars in Deutschland und Österreich aus. Die Gäste der Sky Sportsbars können damit auch in Zukunft alle Spiele der deutschen Mannschaften in der Champions League erleben, darüber hinaus die Topspiele der Europa League. Zum ersten Mal in der Fernsehgeschichte ist die „Königsklasse“ genannte Champions League allein im Pay-TV zu sehen.