Sky wehrt sich gegen Vorwürfe der Klubs: "Die 2. Liga befindet sich in einem Schlaraffenland"

Pay-TV-Sender Sky setzt sich gegen Vorwürfe mancher Klubs an der Berichterstattung über die 2. Liga zur Wehr. "Die 2. Liga in Deutschland befindet sich, bezogen auf die finanzielle Ausstattung und die Sendezeiten, im europäischen Vergleich in einem Schlaraffenland“, sagte Unternehmenssprecher Ralph Fürther. Die DFl kommentierte: "Natürlich ist der Weg, nicht alle Spiele mit einem Vor-Ort-Reporter zu besetzen, ungewohnt, wurde aber offen kommuniziert." Und weiter: "Sky ist seit langer Zeit ein verlässlicher Partner, der mit seinen Investitionen auch maßgeblich zur Weiterwicklung der 2. Bundesliga beigetragen hat.“ Anders als in anderen Ländern Europas würden alle Spiele der 2. Bundesliga live mit einer hohen Programmqualität übertragen.