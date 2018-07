Slapstick-Tore von Jörgensen und Mandzukic - Das sagt das Netz!

Aber der Reihe nach: Was war passiert? Vor dem 1:0 wirft der Däne Jonas Knudsen den Ball von der rechten Seitenlinie im hohen Bogen in den Strafraum. Dort verlängert der Neu-Dortmunder Thomas Delaney auf Mathias Jörgensen, der den Ball am zweiten Pfosten durch die Beine von Danijel Subasic drückt - und das bereits nach weniger als zwei Minuten. Doch der Wahnsinn geht weiter. Fast im direkten Gegenzug setzt sich Real-Madrid Star Luca Modirc über rechts durch, zieht in den Strafraum und spielt den Ball quer. Henrik Dalsgaard will den Ball klären, schießt aber Tottenham-Star Christian Eriksen frontal ins Gesicht. Der Abpraller gelangt vor die Füße von Mandzukic, der den Ball aus der Drehung fünf Meter vor dem Tor versenkt.