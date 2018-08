Zur Champions-League-Saison 2018/19 wird Mirko Slomka auf dem frei empfangbaren Sky Sport News HD als Experte zu sehen sein, so berichtet es die Sport Bild. Der ehemalige Bundesliga-Trainer von Hannover 96 und Schalke 04 soll Teil der neuen Sendung "Champions Corner" sein, die immer dienstags und mittwochs parallel zu Partien der Königsklasse ausgestrahlt wird.

Slomka wird fester Bestandteil der Sendung

Doch was wird Inhalt der Sendung? In einer Viererrunde um Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld wird über das aktuelle Spiel diskutiert. Bei wichtigen Szenen wird der Live-Kommentator aus dem Pay-TV von Sky zugeschaltet. Slomka ist in jeder Sendung. Auch die französische Journalistin Margot Dumont wird fester Berstandteil sein.