So begründet Joachim Löw das WM-Aus von Mario Götze

Mario Götze hat es nicht einmal in das vorläufige WM-Aufgebot geschafft - das ist eine der großen Überraschungen bei der Bekanntgabe des Kaders für die Weltmeisterschaft in Russland am Dienstag in Dortmund. Joachim Löw rechtfertigte seinen Verzicht auf den 25-Jährigen bei der Team-Präsentation: "Es war nicht unbedingt seine Saison", sagte der Bundestrainer. Götze sei "wahrlich nicht in der Form", in der er für eine Nominierung hätte sein müssen.