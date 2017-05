So cool hakt Helene Fischer den DFB-Pokal-Auftritt ab

Schlagersängerin Helene Fischer (32) hat ihren Auftritt beim DFB-Pokalfinale am Samstag, bei dem sie minutenlang ausgepfiffen wurde, für sich persönlich wohl weitgehend abgehakt. „Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch“, sagte sie am Sonntagabend in der RTL-Sendung „Mensch Gottschalk“. „Ich hab mir so 'ne dicke Haut in den letzten Jahren (zugelegt) und seit gestern sind auch noch Haare gewachsen.“