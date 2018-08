Liverpools Cheftrainer Jürgen Klopp hat sich in einem Interview mit dem kicker zum Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland geäußert und erklärt, was nun passieren muss, um wieder erfolgreich Fußball zu spielen.

"Das WM-Aus ist ein völlig normaler Vorgang. Es gibt ja Gründe, warum auch zuvor die Weltmeister in der Gruppenphase ausgeschieden sind", so Klopp, "Die Spieler werden vier Jahre älter und so weiter ... An der Qualität der Mannschaft hat es nicht gelegen, aber es gab einfach andere Mannschaften, die heißer waren, griffiger waren." Damit meint er vor allem die starken Franzosen.