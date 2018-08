So erlebte Imke Onnen ihr erstes EM-Finale: „Ich hatte dauerhaft Gänsehaut“

Der Finalabend war für die Imke Onnen recht schnell beendet. Trotzdem hat die Hannoveranerin wieder gute Laune. Was mag sie gedacht haben, als sie die Höhe von 1,87 Meter nicht meisterte? Der SPORTBUZZER hat nachgefragt. So erlebte Imke Onnen das EM-Finale.

Sie strahlt auch um 22.30 Uhr noch. Im Olympiastadion haben sie grade die große Beleuchtung aus gemacht, die blaue Bahn schimmert noch im fahlen Licht, die Zuschauer sind längst gegangen, nur ein paar Journalisten tippen auf der Gegenseite der Tribüne noch eifrig die letzten Zeilen in die Tasten. Imke Onnen sitzt am späten Freitagabend mit ihrer Deutschland-Trainingsjacke auf der Tribüne zwischen Mutter und Trainerin Astrid Fredebold-Onnen, Brüdern und Freunden.

„Dieser Blick einfach jetzt, in dieses Stadion, und dass ich da grade noch unten im Innenraum war. Ich finde das einfach so cool“, sagte die Hochspringerin aus Langenhagen noch ganz ergriffen. Und dann erzählte sie, wie ihr erstes EM-Finale im Olympiastadion erlebt hat.

​"Das war schon der Hammer" Ein Ziel hatte sich sie fest vorgenommen: „Ich wollte keinen Salto nullo.“ Bloß nicht an der Anfangshöhe scheitern. Doch genau diese Gefahr bestand. Beim ersten Sprung über die Anfangshöhe von 1,82 Meter riss sie die Latte beim ersten und zweiten Versuch. „Das kann doch jetzt nicht sein“, habe sie gedacht. Und sich gesagt: „Imke, was machst du hier grade? Wach auf! Wirklich!“ Und dann berichtet sie von dem Moment, als sie da stand vor der Hochsprungmatte im Olympiastadion, 48500 Zuschauer nur auf sie schauten, klatschten und der jungen Frau aus Hannover eine Woche vor ihrem 24. Geburtstag einen gelungenen Sprung wünschten. „Ich kann das gar nicht beschreiben, das war schon der Hammer. Ich hatte dauerhaft Gänsehaut.“ Am ganzen Körper habe sie ob dieser beeindruckenden Kulisse gezittert.

Und dann lief sie an, ihre acht Schritte und überwand die Einstiegshöhe. „Ich war so erleichtert“, sagt Onnen. Während das Publikum applaudierte und laut jubelte, ließ sich die 1,90 Meter große Sportlerin nochmal rückwärts auf die Matte fallen, und dann lachte sie wieder auf ihre fröhlich-frische unnachahmliche Art. Die vielen Zuschauer, dieser große Moment, vielleicht war das auch ein bisschen viel für Imke Onnen. Die 1,87 Meter waren an diesem Abend zu hoch. „Heute ging einfach nicht mehr“, sagt die Hochspringerin. Sie habe gemerkt, dass die Qualifikation für das Finale, die Erfüllung ihres Traums, schon emotional anstrengend gewesen sei. „Ich habe meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, schon alle erreicht, da ist jetzt so eine Last abgefallen. Das war einfach Zugabe. Dann da wieder Spannung aufzubauen, das ist gar nicht so einfach.“

​Publikum wirft Onnen aus der Bahn Grade bei diesem „überwältigenden Publikum. Das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen“, gibt Onnen zu und schaut auf die Hochsprungmatte dort unten im Innenraum des inzwischen leeren Stadions. Und dann lacht sie und erzählt, wie sie gut zwei Stunden zuvor unter dem lauten Klatschen beim Anlauf immer schneller geworden war, weil sie so motiviert gewesen sei, aber dadurch der richtige Abstand zur Latte gefehlt habe. „Das war einfach ein bisschen viel“, sagt Mutter und Trainerin Fredebold-Onnen, die von ihrer Tochter nur Ati geruften wird. Auf der Tribüne hatte sie mitgefiebert, Tipps gegeben, war selbst ein bisschen auf und abgesprungen. „Ich lasse da schon Nerven“, erzählt sie. Trotzdem sei sie natürlich stolz auf ihre Tochter. Dass Imke wie ihr zwölf Jahre älterer Bruder Eike es bis ins EM-Finale geschafft habe, „das war super, überragend, das haben die beiden und ich uns lange schon gewünscht. Wahnsinn, dass das geklappt hat.“