Servietten, Trikots, Hotels: So extrem spart der Hamburger SV

Im VIP-Bereichs des Volksparkstadion sollen die Servietten nun beispielsweise anders gefaltet werden. Bisher waren mehrere Mitarbeiter vor HSV-Partien damit beschäftigt, die Servietten kunstvoll zu falten. Jetzt werden sie nur noch zweimal geknickt. Ersparnis: Zehn Cent pro VIP-Gast pro Spiel. Hochgerechnet auf die komplette Spielzeit sind das knapp 5500 Euro.

Auch neu seit dieser Saison: Für die 34 Ligaspiele hat jeder HSV-Profi nur noch insgesamt fünf Trikots. Jedes weitere muss vom Spieler gezahlt werden. In der Vergangenheit bekamen die Spieler so viele Trikots, wie sie wollten. Auch bei der Trainingsausrüstung wurde gekürzt. So sollen am Ende 150 000 Euro gespart werden.