So feiert Russland seinen Sieg beim WM-Eröffnungsspiel

Russland feiert den Start der Weltmeisterschaft und wir sind auf unserer Road to Russia mit dem WM-Mobil in einer der größten Städte live dabei.

Anzeige

Nach 2322 Kilometern haben wir St. Petersburg erreicht und schmeißen uns sofort ins Getümmel – beim offiziellen Public Viewing mitten im historischen Stadtzentrum. In unmittelbarer Nähe zu einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Metropole, in der etwa fünf Millionen Menschen leben, der Auferstehungskirche. Etwa 700 Kilometer nordwestlich von Moskau, dem Austragungsort des Eröffnungsspiels Russland gegen Saudi-Arabien, herrscht ebenfalls eine große Portion WM-Stimmung. An den Ständen mit Fan­utensilien kann man Schals und Fahnen verschiedenster Nationen kaufen.

Doch damit nicht genug: Neben den mittlerweile obligatorischen Pullover mit Stadtnamen können auch die weltberühmten Matroschkas gekauft werden. Die bemalten Holzpuppen sind hohl und beinhalten immer noch eine weitere Figur, ein altes traditionelles Holzspiel.

Sportbuzzer beim Eröffnungsspiel: Public Viewing in St. Petersburg

Wir interessieren uns aber nicht für Souvenirs oder russische Fähnchen. Wir wollen Stimmung – und die finden wir schnell. Erst am Freitag spielt in St. Petersburg Marokko gegen den Iran. Doch schon beim Eröffnungsspiel haben die Fans beider Nationen Lust auf die WM und kommen zahlreich zum Fanfest.

Die marokkanischen Anhänger, gut erkennbar in den Farben ihres Landes, unterstützen den Gastgeber gegen Saudi-Arabien lautstark. Die Iraner sind noch mehr auf der russischen Seite, stimmen aber auch immer wieder Fangesänge auf ihr eigens Land an. Die Stimmung ist sehr friedlich, geradezu freundschaftlich. Erinnerungen an 2006, an das Sommermärchen, kommen hoch. 15.000 Menschen sollen auf der Fanmeile in St. Petersburg Platz haben. Und annähernd so viele sind vor Ort. „Wir lieben die Atmosphäre hier. Wenn es geht, werde ich jedes Spiel hier schauen“, sagt der 33-jährige Artur Pretkin aus St. Petersburg. Er ist mit Frau Anna und der sechsjährigen Tochter Agata zum Public Viewing gekommen. Fazit: „Die Stimmung ist super!“

WM-Eröffnungsspiel auf der Fanmeile in Sankt Petersburg Beim Jubeln in der ersten Reihe. Die russische Polizei zeigt deutliche Präsent. Truppen des Innenministeriums überwachen das Fanfest. Der Einlass hat teilweise über eine Stunde gedauert. Um alles sehen zu können, muss auch eine Mauer herhalten. Iranische Fans waren zahlreich vertreten. Fans auf dem Weg zum Fanfest. Die Tore werden gefeiert und digital festgehalten. Das 2:0 lässt diese beiden Jungs jubeln. Der Andrang war enorm. Russische Fans feiern ausgiebig das 4:0. Auch sie freiwilligen Helfer hatten gute Laune. Die Fans verbrüdern sich während des Spiels. Hier: Argentinier und Russinnen Keine Schminke? Kein Problem.

Alkohol gibt es nur in Form von Bier. Doch das ist eine halbe Stunde nach Spielbeginn ausverkauft. Viele geben sich mit alkoholfreiem Bier zufrieden oder erfrischen sich mit Cola, Sprite oder Wasser. Schon vor dem Spiel herrscht gute Stimmung – wäre da nicht dieses Getröte, das für viele von uns noch in nerviger Erinnerung ist. Vuvuzelas scheinen in Russland wieder Anklang zu finden. Die Tröten verursachen wie 2010 in Südafrika ein unvergleichbaren, oft unerträglichen Lärm.

Vor dem Anpfiff versuchen immer noch viele Menschen auf die Fanmeile zu kommen. Viele nutzen das Event für einen Familienausflug, besuchen die Meile mit ihren Kinderwagen, die aber eher im Weg stehen. Manchen WM-Anhängern ist es dagegen bereits vor Spielbeginn zu voll, sie suchen sich eine Mauer außerhalb der Fanmeile und schauen von dort das Spiel. Dann der nächste Stopp: die Sicherheitskontrollen. Sie ähneln denen von Flughäfen und sorgen für die Verzögerungen. Hier stehen einige Uniformierte. Sonst gibt es rund um das Fanfest eher wenig Polizeipräsenz. Trotzdem herrscht ein großes Gefühl von Sicherheit.