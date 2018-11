So funktioniert RB Leipzig: Rangnick gibt einen Rundgang auf dem RB-Gelände

Anzeige

Heute bricht die deutsche Nationalmannschaft ihre Zelte ab, reist Richtung Gelsenkirchen, wo am Montag, 20.45 Uhr, auf Schalke die Nations-League-Partie gegen Holland steigt. Die immer jünger werdenden Fußballer von Joachim Löw haben in den sechs Tagen Leipzig viele Menschen glücklich gemacht. Die Schüler der 94. Grundschule, die kleinen Kicker von Lipsia und Olympia, die Autogramm- und Selfie-Jäger am Westin-Hotel. Auch die Fans in der mit über 35 000 Zuschauern vorzeigbar gefüllten Red-Bull-Arena. Das 3:0 gegen die Russen nach Toren von Leroy Sane (8.), Niklas Süle (26.) und Serge Gnabry (40.) soll stilbildend für die neue Ausrichtung sein: Jung, dynamisch, schnell, offensiv. Beim heutigen Umzug im Schlepptau des DFB-Trosses: Presse, Funk, Fernsehen.

DURCHKLICKEN: Die Sbornaja trainiert in Leipzig Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat die russische Nationalmannschaft in Leipzig die Vorbereitung auf das anstehende Nations-League-Spiel in Schweden begonnen. © Dirk Knofe

Anzeige

Einige der Berichterstatter kamen nicht umhin, sich in Leipzig zu verlieben. Die Restaurants, der Hauptbahnhof, das Barfußgässchen, die LVZ, der im Aufbau befindliche Weihnachtsbaum, die Currywurst im heimeligen Presseraum des Stadion – und da wäre noch Ralf Rangnick. Der 60-jährige RB-Coach/Sportdirektor bat wenige Stunden vorm Länderspiel an den Cottaweg, öffnete die Tür zum Zentrum der Macht, ins 24/7-köchelnde Fußball-Labor. Eine Führung für Journalisten. Mit Rangnick als Conferencier. Intime Einblicke in Herrschaftswissen.

Training am Soccerbot 360

Überschrift des Ganzen: Wie tickt RB, was macht dieser Club anders als andere, worin besteht der Unterschied zwischen Laufhaus und Laufschlauch, was tun bei einem flotten Otto? Erste Station: Sporthalle. Dort steht der „Soccerbot 360“, digitale Weiterentwicklung des analogen „Footbonauten“, Revolution in Sachen kognitives (Kopf-)Training für Fußballer. Kostet um die 300 000 Euro, ist made in Leipzig (Umbrella Software GmbH, Trufanowstraße). Das kreisförmige Hightech-Trainingsgerät (80 Quadratmeter, 10 Meter Durchmesser, Kunstrasen) weist den Fußballern mit 3-D-Botschaften, was, wann, mit welchem Fuß und welcher Intensität mit dem Ball zu tun ist. Im Idealfall kann der Fußballer irgendwann besser mit den heutigen Mangelerscheinungen Zeit und Raum umgehen.

Deutschland-Einzelkritik gegen Russland: Die DFB-Elf in Noten Das war ein lockerer Sieg für Deutschland. Die DFB-Elf gewinnt das Testspiel gegen Russland verdient. Alle Deutschland-Spieler hier in der Einzelkritik mit Noten. © Verwendung weltweit Manuel Neuer: Der Bayern-Keeper ist vornehmlich als Fußballer gefragt, kann es, wie alle wissen, mit rechts und links. NOTE 3 © 2018 Getty Images Antonio Rüdiger: Furchteinflößender Mann, kompromisslos wie die Försters und Kohlers der deutschen Verteidiger-Historie. NOTE 2 © 2018 Getty Images Niklas Süle: Siehe Rüdiger. Verliert keinen erwähnenswerten Zweikampf. Dazu eiskalt vorm Tor. NOTE 2 © 2018 Getty Images Thilo Kehrer: Klasse-Pass in die Tiefe vorm 1:0, immer auf Sendung im rechten Mittelfeld. NOTE 2 © 2018 Getty Images Matthias Ginter: Der Gladbacher hat seine rechte Abwehrseite. Spielt, was er kann. Nicht mehr, nicht weniger. NOTE 3 © imago/Matthias Koch Jonas Hector: Der Kölner verliert selten bis nie einen Ball, bleibt bei Löw aufgrund seiner Stoik und Zuverlässigkeit ein Faktor. Muss verletzt runter. NOTE 3 © 2018 Getty Images Joshua Kimmich: Ecken von links sind nicht so doll, seine erste von rechts führt zum 2:0. Will jeden Ball, kann mit nahezu jedem etwas anfangen. NOTE 2 © 2018 Getty Images Leroy Sané: Manche stoßen sich an seiner Körpersprache. Nonsens, der Schutzbefohlene von Pep Guardiola kann sensationell kicken und zeigt das in Leipzig. NOTE 2 © 2018 Getty Images Kai Havertz: Erlebt einen erquicklicheren Tag als in der Vorwoche beim 0:3 in Leipzig. Klasse am Ball, selbstbewusst effektiv. NOTE 2 © imago/Schüler Serge Gnabry: Bei den Bayern nahezu unverzichtbar und auch bei Löw neuerdings und verdienter Maßen eine Waffe. Unwiderstehlich, zupackend, treffend. NOTE 2 © 2018 Getty Images Timo Werner: Geht immer wieder ab wie Schmidts Katze, wählt mit Ball nicht immer die beste Lösung. Gut: Macht Räume für die Kollegen frei. NOTE 3 © 2018 Getty Images Jonathan Tah: Kommt für Rüdiger und löst seinen Job ähnlich unaufgeregt. NOTE 3 © imago/Matthias Koch Julian Brandt: Was der Supertechniker macht, hat Hand und Fuß. Schrecklich viele Szenen hat der Leverkusener nach seiner Einwechslung nicht mehr. Ohne Note © imago/Matthias Koch Sebastian Rudy: Der Schalker ist noch nicht im Zenit seines Könnens, fällt weder auf noch ab. Ohne Note © imago/Matthias Koch Nico Schulz: Muss wegen einer Hector-Verletzung ran. Macht sein Ding. Ohne Note © imago/Schüler Thomas Müller: Darf die letzte Viertelstunde für Serge Gnabry ran. Ohne Note © imago/Schüler Leon Goretzka: Kommt spät für Leroy Sané - ohne Note © imago/Schüler

Laufschlauch: Hier testen die Athletik-Trainer der Roten Bullen die Sprintfähigkeit der Fußballer. Rangnick erzählt, dass Lukas Klostermann und Timo Werner auf 30 Meter höllisch schnell sind. So um die 3,7 Sekunden. Rangnicks Hoffenheimer Ex-Schützling Chinedu Obasi hält den Rekord – 3,68. In Leipzig gibt es auch Laufhäuser. Dort geht es ebenfalls um Schnelligkeit. Danach: Kraftraum. Wie aus dem Ei gepellt, alles in Ordnung. Wer eine Hantelscheibe liegen lässt, muss am Strafenrad drehen. Das steht in der Kabine. Es duftet hier ganz wunderbar. Früher rochen Fußballer wie Moschus-Bullen.

DURCHKLICKEN: Lieber live im Stadion als daheim vorm TV „Wir sind auf Schulung in Leipzig. So ein Spiel hat man nicht alle Tage. Mein Kollege ist Russe und so ein Spiel verbindet.“ Fabian Krämer (27) geht regelmäßig zu Fußballspielen. © Dirk Knofe Vladimir Gretschmann (28): „Wir sind auf Schulung in Leipzig und nutzen die Chance. Mein Kollege ist ein Deutscher und ich komme aus Russland und gerade deshalb ist dieses Spiel für uns interessant.“ © Dirk Knofe „Weil man einen Sieg sehen kann.“ Olaf Küpper (49) geht 1-2 Mal im Jahr zu Länderspielen. Er kommt aus Helmstedt und arbeit in Aschersleben, das ist dann nicht mehr so weit nach Leipzig. © Dirk Knofe Haben lange drauf gewartet auf das Spiel zwischen Deutschland und Russland. Ekaterina Dakhno (36) Micha (13) leben seit einem halben Jahr in Leipzig, kommen usprünglich aus Barnaul. © Dirk Knofe Manfred Henschel (67) kommt aus Weimar und geht gern zu Länderspielen: „Es ist ein kurzer Weg für mich. Die Verbindung nach Leipzig ist optimal. Das letzte Spiel habe ich gegen Frankreich gesehen, das war in München.“ © Dirk Knofe Antje Müller (48), Ismail Aydogdu (52) und Felix Müller (15) kommen aus Frankfurt an der Oder. Das Ticket war ein Geburtstagsgeschenk für den Sohn und das Spiel ist Grund für einen Familienausflug. „Unser Sohn spielt aktiv Fußball und ist an der Sportschule in Frankfurt. Er hat uns mit dem Fußballfieber angesteckt.“ © Dirk Knofe Christian Lauter (39) Julius Putzke (15) kommen aus Berlin und sind extra wegen der Begegnung zwischen Deutschland und Russland nach Leipzig gekommen. „Wir wollen Mal Länderspiel-Atmosphäre genießen.“ © Dirk Knofe

Von der Kabine geht es in den Wellness-Bereich. Sauna, Schwimmbecken, Whirlpool, Kältekammer, flauschige Handtücher – alles da.